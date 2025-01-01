Волинь відстає за рівнем щеплень від дифтерії, кашлюка та правця

Рівень охоплення вакцинацією дітей на Волині становить 69% при рекомендованому 72%. Найнижчий показник щеплень зафіксований проти дифтерії, кашлюка та правця.

Про це розповіла лікарка-епідеміологиня відділу імунопрофілактики обласного центру контролю та профілактики хвороб Світлана Ніколаєнко, - пише "Суспільне".

"Рівень охоплення щепленнями волинян проти дифтерії, кашлюку та правцю залишається недостатнім. Зокрема, серед дітей у віці 18 місяців вакциновано лише 64,7%, серед підлітків 16 років — 66,3%, а серед дорослого населення — 64,3%", — зазначила Світлана Ніколаєнко.

З її слів, натомість на Волині покращилися показники дитячої імунізації проти поліомієліту, а також кору, епідемічного паротиту та краснухи.

"Упродовж 2025 року вакцинація дітей проти поліомієліту у віці шести років досягла рекомендованого рівня — 72,8%. Одну дозу щеплення проти кору, епідемічного паротиту та краснухи (КПК) отримали 79% дітей віком один рік", — говорить лікарка-епідеміологиня.
За даними відділу імунопрофілактики обласного центру контролю та профілактики хвороб, рівень вакцинації іншими профілактичними щепленнями серед дітей на Волині становить:

проти поліомієліту серед дітей у віці до 1 року — 68,5%, у віці 18 місяців — 67,4%, у віці 6 років — 72,8% та у віці 14 років — 70,1%;
проти дифтерії, кашлюку та правцю у віці до 1 року — 66,8%, у віці 18 місяців — 64,7%, у віці 6 років — 67,1%, у віці 16 років — 66,3%;
проти кору, епідемічного паротиту та краснухи охоплення першою дозою дітей віком 1 рік — 79%, другою дозою у віці 6 років — 70,7%;
проти гепатиту B серед новонароджених — 68% дітей, до 1 року — 67,8%;
проти туберкульозу до 1 року — 71,1%;
проти гемофільної інфекції до 1 року — 70,1% дітей, у віці 1 рік — 71,1%.
Довідково: в Україні вакцинація за Національним календарем профілактичних щеплень проводиться безплатно і передбачає імунізацію проти десяти основних інфекцій: туберкульозу, гепатиту B, кору, епідемічного паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту та хіб-інфекції.

З 1 січня 2026 року в Україні оновлюється Національний календар профілактичних щеплень, розповіла Анна Сідлецька. Серед нововведень — вакцинація проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) для дівчат 12-13 років, що допоможе профілактувати рак шийки матки. Вона буде проводитись державним коштом.

