Рідним загиблого Героя з Волині вручили його посмертну нагороду. ФОТО
Сьогодні, 01:15
У Дубечненьскій громаді на Волині рідним загиблого воїна вручили його посмертну нагороду.
Про це повідомили на сайті громади.
Указом Президента України посмертно нагороджено Відзнакою Президента України «За оборону України» воїна-волинянина Сливку Миколу — за особисту мужність, самовідданість та стійкість, проявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України.
Микола Сливка з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини. Він чесно й віддано виконував свій військовий обов’язок, проявляв мужність і незламність духу, до останнього подиху залишаючись вірним присязі та українському народові.
Відзнаку Президента України «За оборону України» було урочисто передано родині загиблого Героя. Це символ вдячності держави та громади за подвиг, жертовність і любов до України.
Пам’ять про Миколу Сливку назавжди житиме у серцях рідних, побратимів та всіх, хто знав і шанував його.
Вічна пам’ять і слава захиснику
України!
