5 листопада на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 5 листопада, день народження святкує багаторічний керівник луцького спиртогорілчаного заводу, на якому нині виготовляють продукцію торгової марки Ukrainian Spirit,(на фото).Бажаємо Денису Миколайовичу здоров’я, невичерпної енергії та натхнення. Щоб кожен новий день приносив радість і задоволення від досягнень. Нехай Ваше підприємство продовжує міцно стояти на ринку, завойовувати довіру споживачів та створювати продукцію, якою можна пишатися!Також 5 листопада день народження відзначають журналістка, журналістката директор Луцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3За православним календарем 5 листопада іменини відзначають ті, кого назвали Ігнатій, Яків.Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх ювілярів, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.Цього дня у 1967 році відкрився Маневицький краєзнавчий музей.А 5 листопада 1991 року у Луцьку відбувся Форум інтелігенції Волині, на якому підтримали резолюцію Форуму Інтелігенції України щодо незалежності нашої держави, який проходив 14-15 вересня у Києві.