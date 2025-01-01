5 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 5 листопада, день народження святкує багаторічний керівник луцького спиртогорілчаного заводу, на якому нині виготовляють продукцію торгової марки Ukrainian Spirit, Денис Шмаров (на фото).
Бажаємо Денису Миколайовичу здоров’я, невичерпної енергії та натхнення. Щоб кожен новий день приносив радість і задоволення від досягнень. Нехай Ваше підприємство продовжує міцно стояти на ринку, завойовувати довіру споживачів та створювати продукцію, якою можна пишатися!
Також 5 листопада день народження відзначають журналістка Любов Жаловага, журналістка Ольга Урина та директор Луцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Віктор Савчук.
За православним календарем 5 листопада іменини відзначають ті, кого назвали Ігнатій, Яків.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх ювілярів, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.
Цього дня у 1967 році відкрився Маневицький краєзнавчий музей.
А 5 листопада 1991 року у Луцьку відбувся Форум інтелігенції Волині, на якому підтримали резолюцію Форуму Інтелігенції України щодо незалежності нашої держави, який проходив 14-15 вересня у Києві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаємо Денису Миколайовичу здоров’я, невичерпної енергії та натхнення. Щоб кожен новий день приносив радість і задоволення від досягнень. Нехай Ваше підприємство продовжує міцно стояти на ринку, завойовувати довіру споживачів та створювати продукцію, якою можна пишатися!
Також 5 листопада день народження відзначають журналістка Любов Жаловага, журналістка Ольга Урина та директор Луцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Віктор Савчук.
За православним календарем 5 листопада іменини відзначають ті, кого назвали Ігнатій, Яків.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх ювілярів, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.
Цього дня у 1967 році відкрився Маневицький краєзнавчий музей.
А 5 листопада 1991 року у Луцьку відбувся Форум інтелігенції Волині, на якому підтримали резолюцію Форуму Інтелігенції України щодо незалежності нашої держави, який проходив 14-15 вересня у Києві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
5 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Росіяни вбили двох мирних жителів, які йшли з білим прапором. ВІДЕО 18+
04 листопада, 23:19
Двоє освітян з Волині отримали почесне звання «Заслужений працівник освіти України»
04 листопада, 22:38
На Волині 5 листопада відключатимуть світло
04 листопада, 21:57
У місті на Волині перевиконали бюджет на 18 мільйонів
04 листопада, 21:16