Двоє освітян з Волині отримали почесне звання «Заслужений працівник освіти України»

Іван Рудницький.



Про це йдеться на сторінці голови Волинської ОВА.



Зокрема, відзнаки присвоєні Указами Президента України з нагоди Дня працівників освіти за внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців та багаторічну плідну педагогічну діяльність.



Так, почесне звання «Заслужений працівник освіти України» присвоєно Петру Олешку - директорові Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти.



Також почесне звання "Заслужений працівник освіти України" присвоїли учителеві, директору закладу загальної середньої освіти «Гіркополонківський ліцей Боратинської сільської ради».



Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджено Станіслава Щерблюка - викладача, директора Фахового коледжу технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки.



"Вітаю педагогів із високими нагородами. Праця вчителя не легка, але дуже важлива, тому вдячний за величезний вклад у дітей та освіту області", - йдеться у дописі.

