На Волині 5 листопада відключатимуть світло

На Волині 5 листопада відключатимуть світло
Через складну ситуацію в енергосистемі - завтра, 5 листопада на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.

Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".

ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ будуть діяти в
такому обсязі:
підчерга 1.1. – 07:00-09:30;20.00-21:00
підчерга 1.2. – 07:00-09:30
підчерга 2.1. – 09:30-13:00
підчерга 2.2. – 09:30-13:00
підчерга 3.1. – 13:00-16:30
підчерга 3.2. – 13:00-16:30
підчерга 4.1. – 16:30-19:00
підчерга 4.2. – 16:30-20:00
підчерга 5.1. – 16:00-20:00
підчерга 5.2. – 16:00-20:00
підчерга 6.1. – 20:00-21:00
підчерга 6.2. – 20:00-21:00

Дізнатись інформацію щодо відключень за Вашою адресою можна за такими посиланнями:
графіки погодинного відключення:
у Viber-боті.

Час фактичного відключення та відновлення електропостачання може відрізнятися на 20–30 хвилин через технологічний процес перемикання черг.

Також на території Волинської області буде застосовано обмеження потужності для промисловості та бізнесу з 07:00 до 22:00.
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за оновленнями на сайті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, Волиньобленерго, відключення світла
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Двоє освітян з Волині отримали почесне звання «Заслужений працівник освіти України»
Сьогодні, 22:38
На Волині 5 листопада відключатимуть світло
Сьогодні, 21:57
У місті на Волині перевиконали бюджет на 18 мільйонів
Сьогодні, 21:16
На Волині в останню путь провели Героя Валентина Боска. ФОТО
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 листопада
Сьогодні, 20:00
Медіа
відео
1/8