На Волині 5 листопада відключатимуть світло

Через складну ситуацію в енергосистемі - завтра, 5 листопада на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ будуть діяти втакому обсязі:підчерга 1.1. – 07:00-09:30;20.00-21:00підчерга 1.2. – 07:00-09:30підчерга 2.1. – 09:30-13:00підчерга 2.2. – 09:30-13:00підчерга 3.1. – 13:00-16:30підчерга 3.2. – 13:00-16:30підчерга 4.1. – 16:30-19:00підчерга 4.2. – 16:30-20:00підчерга 5.1. – 16:00-20:00підчерга 5.2. – 16:00-20:00підчерга 6.1. – 20:00-21:00підчерга 6.2. – 20:00-21:00Дізнатись інформацію щодо відключень за Вашою адресою можна за такими посиланнями:графікиЧас фактичного відключення та відновлення електропостачання може відрізнятися на 20–30 хвилин через технологічний процес перемикання черг.Також на території Волинської області буде застосовано обмеження потужності для промисловості та бізнесу з 07:00 до 22:00.Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за оновленнями на сайті.