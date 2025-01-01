На Волині 5 листопада відключатимуть світло
Сьогодні, 21:57
Через складну ситуацію в енергосистемі - завтра, 5 листопада на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.
Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".
ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ будуть діяти в
такому обсязі:
підчерга 1.1. – 07:00-09:30;20.00-21:00
підчерга 1.2. – 07:00-09:30
підчерга 2.1. – 09:30-13:00
підчерга 2.2. – 09:30-13:00
підчерга 3.1. – 13:00-16:30
підчерга 3.2. – 13:00-16:30
підчерга 4.1. – 16:30-19:00
підчерга 4.2. – 16:30-20:00
підчерга 5.1. – 16:00-20:00
підчерга 5.2. – 16:00-20:00
підчерга 6.1. – 20:00-21:00
підчерга 6.2. – 20:00-21:00
Дізнатись інформацію щодо відключень за Вашою адресою можна за такими посиланнями:
графіки погодинного відключення:
у Viber-боті.
Час фактичного відключення та відновлення електропостачання може відрізнятися на 20–30 хвилин через технологічний процес перемикання черг.
Також на території Волинської області буде застосовано обмеження потужності для промисловості та бізнесу з 07:00 до 22:00.
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за оновленнями на сайті.
Коментарі 0
