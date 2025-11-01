У місті на Волині перевиконали бюджет на 18 мільйонів

У місті на Волині перевиконали бюджет на 18 мільйонів
У Нововолинській міській раді повідомили про хід виконання міського бюджету.

Інформацію оприлюднили на сайті Нововолинської міської ради

Так, фінансове управління виконавчого комітету повідомляє, що обсяг бюджету Нововолинської міської територіальної громади за доходами станом на 01.11.2025 року склав 408 001,3000 млн гривень. Це становить 104,6 відсотка до помісячного розпису доходів на звітний період.

Перевиконання – 18 068 300 млн гривень. Порівняно з відповідним періодом минулого року доходи збільшилися на 25,0 відсотків або на 81712,9 тис. гривень. В тому числі податок та збір на доходи фізичних осіб на 47545,8 тис.гривень.

