На Волині в останню путь провели Героя Валентина Боска. ФОТО

В останню земну дорогу Горохівська громада провела загиблого Воїна Валентина Боска.Про це повідомили на сторінці Горохівської громади."Занадто високу ціну платимо за право бути вільними громадянами у своїй Україні. Кожен визволений метр землі - просочений кров’ю найкращих Українців! Страшна, жорстока війна забрала життя нашого Героя-захисника, воїна Боска Валентина Володимировича.Вся громада зібралась, аби вшанувати пам’ять та провести в останню дорогу полеглого Героя", - йдеться у дописі.Траурний кортеж зустрічали коридором шани жителі громади, які на колінах покладали квіти перед автомобілем з домовиною земляка.Валентин був добрим, щирим, життєрадісним. Мав багато мрій та планів у житті, надзвичайно любив свою родину і рідну землю. Без люблячого сина залишилась мама, без брата сестри, без славного Героя — Україна.