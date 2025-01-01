Відданість освіті та дітям: голова Волинської ОДА вручив державну нагороду директору Гіркополонківського ліцею

Іван Рудницький вручив державну нагороду директору закладу Василю Мацялці.



Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» педагог отримав за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток національної освіти та мужність, проявлену у захисті суверенітету України.



Участь у події взяли начальник Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький, Боратинський сільський голова Сергій Яручик, начальник Луцької районної військової адміністрації Анатолій Костик , колектив ліцею, та учні.



Начальник Волинської ОВА Іван Рудницький особисто вручив нагороду педагогу та подякував за відданість своїй справі:



«Ви виховуєте наше майбутнє – наших дітей і будуєте міцний фундамент для освітнього процесу області та держави. Вже багато років поспіль своїм прикладом показуєте, яким має бути справжній педагог. Ваша праця дуже поважна та нелегка, адже кожна дитина — особистість, яка потребує індивідуального підходу. Я вдячний, що ви це успішно поєднуєте і розвиваєте. З мого боку завжди можете розраховувати на підтримку».



Під час урочистостей на адресу Василя Івановича прозвучало чимало теплих слів від колег, учнів і представників громади. Присутні відзначили його професіоналізм, людяність та багаторічну відданість освітній справі.



«Почесна державна нагорода справді знайшла свого власника», — зазначили учасники заходу.



Нагадаємо, ще 3 жовтня 2025 року Указом Президента України Володимира Зеленського №742/2025, з нагоди Дня працівників освіти, директора Гіркополонківського ліцею Боратинської сільської ради Мацялку Василя Івановича, який понад 40 років присвятив освітній справі, відзначено державною нагородою та присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України».







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 4 листопада, у стінах Гіркополонківського ліцею Боратинської громади начальник Волинської обласної військової адміністраціїПочесне звання «Заслужений працівник освіти України» педагог отримав за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток національної освіти та мужність, проявлену у захисті суверенітету України.Участь у події взяли начальник Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький, Боратинський сільський голова, начальник Луцької районної військової адміністрації, колектив ліцею, та учні.Начальник Волинської ОВА Іван Рудницький особисто вручив нагороду педагогу та подякував за відданість своїй справі:Під час урочистостей на адресу Василя Івановича прозвучало чимало теплих слів від колег, учнів і представників громади. Присутні відзначили його професіоналізм, людяність та багаторічну відданість освітній справі.«Почесна державна нагорода справді знайшла свого власника», — зазначили учасники заходу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію