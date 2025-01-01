Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 листопада
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 5 листопада.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 5 листопада

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 10-12° тепла.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 листопада
Сьогодні, 20:00
Відданість освіті та дітям: начальник Волинської ОВА вручив державну нагороду директору Гіркополонківського ліцею
Сьогодні, 19:39
Прем'єр Албанії вважає що Росія не нападе на жодну іншу країну ЄС чи НАТО
Сьогодні, 19:04
Електрофурнітура у квартирі з Schneider Electric
Сьогодні, 18:26
Жителі німецького міста зібрали 7 тисяч євро для лучан, які постраждали від російського обстрілу
Сьогодні, 18:03
Медіа
відео
1/8