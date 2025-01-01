Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 листопада





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 5 листопада



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 10-12° тепла.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13° тепла.

