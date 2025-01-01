Росіяни вбили двох мирних жителів, які йшли з білим прапором. ВІДЕО 18+





Про це повідомляє



Унаслідок цілеспрямованої російської атаки загинули двоє людей та собака. Жодних військових об’єктів чи позицій поруч не було, зазначили військові.



Увага! Відео містить чутливі кадри!





За даними бригади, окупанти самі відзняли цю атаку для подальшого поширення кадрів у пропагандистських матеріалах та фальшивого звинувачення ЗСУ.

