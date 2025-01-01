Росіяни вбили двох мирних жителів, які йшли з білим прапором. ВІДЕО 18+
04 листопада, 23:19
Війська рф 3 листопада в селі Кругляківка на Харківщині вдарили безпілотником по цивільних українцях, які рухалися дорогою під білим прапором.
Про це повідомляє "Громадське", посилаючись на 77 окрему аеромобільна бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Унаслідок цілеспрямованої російської атаки загинули двоє людей та собака. Жодних військових об’єктів чи позицій поруч не було, зазначили військові.
Увага! Відео містить чутливі кадри!
За даними бригади, окупанти самі відзняли цю атаку для подальшого поширення кадрів у пропагандистських матеріалах та фальшивого звинувачення ЗСУ.
