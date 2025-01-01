На Волині легковик влетів у рейсовий автобус

У Камінь-Каширському районі на Волині трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю легковика та рейсового автобуса.

Про це у телеграмі повідомляють Волинські Новини.

Автопригода трапилася у селі Гірки Камінь-Каширського району 4 листопада близько 14:30.

Як розповіли очевидці, відбулося зіткнення легковика з рейсовим автобусом.

Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження.

У автомобіля повністю розбитий капот.

Як зазначили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, аварія обійшлася без травмованих.

Сторони розійшлися по Європротоколу.


