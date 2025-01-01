На Волині легковик влетів у рейсовий автобус

трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю легковика та рейсового автобуса.



Про це у телеграмі повідомляють



Автопригода трапилася у селі Гірки Камінь-Каширського району 4 листопада близько 14:30.



Як розповіли очевидці, відбулося зіткнення легковика з рейсовим автобусом.



Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження.



У автомобіля повністю розбитий капот.



Як зазначили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, аварія обійшлася без травмованих.



Сторони розійшлися по Європротоколу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Камінь-Каширському районі на Волиніза участю легковика та рейсового автобуса.Про це у телеграмі повідомляють Волинські Новини Автопригода трапилася у селі Гірки Камінь-Каширського району 4 листопада близько 14:30.Як розповіли очевидці, відбулося зіткнення легковика з рейсовим автобусом.Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження.У автомобіля повністю розбитий капот.Як зазначили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, аварія обійшлася без травмованих.Сторони розійшлися по Європротоколу.

