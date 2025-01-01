На Волині легковик влетів у рейсовий автобус
Сьогодні, 09:20
У Камінь-Каширському районі на Волині трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю легковика та рейсового автобуса.
Про це у телеграмі повідомляють Волинські Новини.
Автопригода трапилася у селі Гірки Камінь-Каширського району 4 листопада близько 14:30.
Як розповіли очевидці, відбулося зіткнення легковика з рейсовим автобусом.
Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження.
У автомобіля повністю розбитий капот.
Як зазначили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, аварія обійшлася без травмованих.
Сторони розійшлися по Європротоколу.
