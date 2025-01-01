На Волині водій автівки зіткнувся з відбійником

На Волині водій автівки зіткнувся з відбійником
4 листопада о 21:17 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася в селищі Колки Луцького району на вулиці Грушевського.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Водій автомобіля не впорався з керуванням та зіткнувся з відбійником.
На місце події прибули рятувальники 13-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі. За допомогою бензорізу вони розрізали відбійник та забезпечили доступ працівникам до пошкодженого транспортного засобу.
На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав.
