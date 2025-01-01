На Волині водій автівки зіткнувся з відбійником





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Водій автомобіля не впорався з керуванням та зіткнувся з відбійником.

На місце події прибули рятувальники 13-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі. За допомогою бензорізу вони розрізали відбійник та забезпечили доступ працівникам до пошкодженого транспортного засобу.



На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав.



