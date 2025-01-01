У місті на Волині впровадили абонемент на «City Card»

е-квитка системи «City Card».



Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



Мер розповів, що в місті вводять абонементи на громадський транспорт.



Тепер можна купити абонемент на свою картку «City Card» і їздити дешевше:



• 50 поїздок — 600 грн (12 грн/поїздка),

• 100 поїздок — 1100 грн (11 грн/поїздка).



Термін дії:



• 50 поїздок — 90 днів,

• 100 поїздок — 180 днів.



Абонемент купується на вашу чинну пластикову картку «City Card».



