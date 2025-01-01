У місті на Волині впровадили абонемент на «City Card»
Сьогодні, 10:59
У Нововолинську запровадили абонемент на проїзд у громадському транспорті за допомогою е-квитка системи «City Card».
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Мер розповів, що в місті вводять абонементи на громадський транспорт.
Тепер можна купити абонемент на свою картку «City Card» і їздити дешевше:
• 50 поїздок — 600 грн (12 грн/поїздка),
• 100 поїздок — 1100 грн (11 грн/поїздка).
Термін дії:
• 50 поїздок — 90 днів,
• 100 поїздок — 180 днів.
Абонемент купується на вашу чинну пластикову картку «City Card».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Мер розповів, що в місті вводять абонементи на громадський транспорт.
Тепер можна купити абонемент на свою картку «City Card» і їздити дешевше:
• 50 поїздок — 600 грн (12 грн/поїздка),
• 100 поїздок — 1100 грн (11 грн/поїздка).
Термін дії:
• 50 поїздок — 90 днів,
• 100 поїздок — 180 днів.
Абонемент купується на вашу чинну пластикову картку «City Card».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У місті на Волині впровадили абонемент на «City Card»
Сьогодні, 10:59
СБУ вполювала зрадника, який наводив ворожі ракети на Київ
Сьогодні, 10:45
На Волині водій автівки зіткнувся з відбійником
Сьогодні, 10:04
Волинянин уник покарання за поранення ножем капітана поліції
Сьогодні, 09:46