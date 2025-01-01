Організатори схеми для ухилянтів на Волині заробляли 23 тисячі євро

Волинські правоохоронці викрили чергову схему незаконного. Організатори брали 23 тисячі євро за виїзд.Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.Слідчі слідчого управління ГУНП у Волинській області задокументували та припинили діяльність організованої групи, яка за винагороду забезпечувала незаконний виїзд чоловіків за межі України. Заходи відбувались за процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону та оперативного супроводу УСБУ у Волинській області.Під час розслідування правоохоронці встановили, що організатори обіцяли своїм клієнтам безпечний виїзд до однієї з країн ЄС. За таку «послугу» вони просили 23 тисячі євро.Під час передачі другої частини грошей — 21 тисячі євро — правоохоронці затримали зловмисників у порядку 208 КПК України.Нині їм вже оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Суд обрав їх запобіжні заходи - 60 діб тримання під вартою.За скоєне фігурантам загрожує увʼязнення на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.