Організатори схеми для ухилянтів на Волині заробляли 23 тисячі євро
Сьогодні, 11:17
Волинські правоохоронці викрили чергову схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. Організатори брали 23 тисячі євро за виїзд.
Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.
Слідчі слідчого управління ГУНП у Волинській області задокументували та припинили діяльність організованої групи, яка за винагороду забезпечувала незаконний виїзд чоловіків за межі України. Заходи відбувались за процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону та оперативного супроводу УСБУ у Волинській області.
Під час розслідування правоохоронці встановили, що організатори обіцяли своїм клієнтам безпечний виїзд до однієї з країн ЄС. За таку «послугу» вони просили 23 тисячі євро.
Під час передачі другої частини грошей — 21 тисячі євро — правоохоронці затримали зловмисників у порядку 208 КПК України.
Нині їм вже оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Суд обрав їх запобіжні заходи - 60 діб тримання під вартою.
За скоєне фігурантам загрожує увʼязнення на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.
