Організатори схеми для ухилянтів на Волині заробляли 23 тисячі євро

Організатори схеми для ухилянтів на Волині заробляли 23 тисячі євро
Волинські правоохоронці викрили чергову схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. Організатори брали 23 тисячі євро за виїзд.

Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.

Слідчі слідчого управління ГУНП у Волинській області задокументували та припинили діяльність організованої групи, яка за винагороду забезпечувала незаконний виїзд чоловіків за межі України. Заходи відбувались за процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону та оперативного супроводу УСБУ у Волинській області.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що організатори обіцяли своїм клієнтам безпечний виїзд до однієї з країн ЄС. За таку «послугу» вони просили 23 тисячі євро.

Під час передачі другої частини грошей — 21 тисячі євро — правоохоронці затримали зловмисників у порядку 208 КПК України.

Нині їм вже оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Суд обрав їх запобіжні заходи - 60 діб тримання під вартою.

За скоєне фігурантам загрожує увʼязнення на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ухилянт, кордон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Організатори схеми для ухилянтів на Волині заробляли 23 тисячі євро
Сьогодні, 11:17
У місті на Волині впровадили абонемент на «City Card»
Сьогодні, 10:59
СБУ вполювала зрадника, який наводив ворожі ракети на Київ
Сьогодні, 10:45
На Волині водій автівки зіткнувся з відбійником
Сьогодні, 10:04
Волинянин уник покарання за поранення ножем капітана поліції
Сьогодні, 09:46
Медіа
відео
1/8