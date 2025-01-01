На Волині директор благодійного фонду зі своїм спільником за 7 тисяч доларів переправляли чоловіків до Білорусі
Сьогодні, 18:02
За процесуального керівництва прокурорів Володимирської окружної прокуратури Волинської області директору одного з волинських благодійних фондів та представнику всеукраїнської громадської організації повідомлено про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Встановлено, що громадяни реалізовували схему незаконного переправлення військовозобов'язаних у білорусь.
Свою допомогу у виїзді з України оцінили в 7000 доларів США.
Переправити чергового ухилянта 25 жовтня 2025 року чоловікам не вдалося – після отримання від клієнта обумовленої суми коштів їх затримали правоохоронці.
Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування: Володимирський РВП ГУНП у Волинській області за оперативного супроводу 6 Волинського прикордонного загону та Волинського управління ДВБ Національної поліції України.
