На Волині директор благодійного фонду зі своїм спільником за 7 тисяч доларів переправляли чоловіків до Білорусі

На Волині директор благодійного фонду зі своїм спільником за 7 тисяч доларів переправляли чоловіків до Білорусі
За процесуального керівництва прокурорів Володимирської окружної прокуратури Волинської області директору одного з волинських благодійних фондів та представнику всеукраїнської громадської організації повідомлено про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Встановлено, що громадяни реалізовували схему незаконного переправлення військовозобов'язаних у білорусь.

Свою допомогу у виїзді з України оцінили в 7000 доларів США.

Переправити чергового ухилянта 25 жовтня 2025 року чоловікам не вдалося – після отримання від клієнта обумовленої суми коштів їх затримали правоохоронці.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
На Волині директор благодійного фонду зі своїм спільником за 7 тисяч доларів переправляли чоловіків до Білорусі

Досудове розслідування: Володимирський РВП ГУНП у Волинській області за оперативного супроводу 6 Волинського прикордонного загону та Волинського управління ДВБ Національної поліції України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Білорусь, кордон, ухилянти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Збитки понад 4 мільйони: ексдиректору торфозаводу на Волині повідомили підозру у зловживанні становищем
Сьогодні, 19:08
«Забрали 15 автомобілів» - поліція каже, що приструнила нічних гонщиків у Луцьку
Сьогодні, 18:41
На Волині директор благодійного фонду зі своїм спільником за 7 тисяч доларів переправляли чоловіків до Білорусі
Сьогодні, 18:02
«Зі старту 30 тисяч і бронь»: у Луцьку запрошують на цікаву роботу
Сьогодні, 17:03
У Хмельницькому стався вибух газу в багатоповерхівці: зруйновано кілька поверхі
Сьогодні, 17:00
Медіа
відео
1/8