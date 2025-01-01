«Забрали 15 автомобілів» - поліція каже, що приструнила нічних гонщиків у Луцьку

Головний патрульний Волинірозповів, що поліція великою мірою впоралася з учасниками вуличних перегонів, які довгий час дошкуляли вночі лучанам.Про це начальник патрульної поліції Волині Сергій Мерчук говорив на подкасті “Вечірній Луцьк”За його словами, порушників спочатку було важко притягнути до відповідальності, але після низки рейдів поліції ситуація змінилася:«Вони зараз дуже сильно переживають. В них забрали порядка 15 автомобілів. Під різними приводами. Зокрема за те, що вони порушували громадський спокій і порядок. Є кримінальні провадження. Без наслідку це не залишиться»Мерчук визнає, що поодинокі випадки дрифту ще трапляються, але поліція тримає ситуацію під контролем:«От ситуативно десь якийсь ”мамкін гонщик” вискочить. Але рано чи пізно він “приїде”. І вони це знають» - запевнив Сергій Мерчук.