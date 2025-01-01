«Зі старту 30 тисяч і бронь»: у Луцьку запрошують на цікаву роботу
Сьогодні, 17:03
Головний патрульний Волині Сергій Мерчук каже, що робота в поліції сьогодні не тільки престижна, а й оплачувана як для початківця. За його словами, зарплата на старті — приблизно 30 тисяч гривень.
Про це начальник патрульної поліції Волині Сергій Мерчук говорив на подкасті “Вечірній Луцьк” Юрія Ричука.
«Я не скажу, що робота легка в наш час, але все ж заробітна плата складає порядку 30 тисяч гривень. Це зі старту? Так, зі старту. 18 500 плюс 10 — премія», — зазначив він.
Мерчук підкреслив, що поліцейські мають повний соцпакет і стабільну виплату коштів:
«Далеко не скрізь можна таку зарплату отримати з можливістю бути державним службовцем, отримати всі соціальні гарантії — лікування, страхування, придбання житла під “єОселю”. 30-денна відпустка інші соціальні гарантії, кар’єрний ріст», — сказав він
За словами Мерчука, в поліцію приймають навіть без досвіду і в будь-якому віці:
«Ми набираємо людей від 18 до 60 років. Якщо людина фізично відповідає своїм вимогам — то чому ні? Без досвіду роботи. Ну, а 18 років — який досвід?» - каже він.
Також керівник патрульної поліції Волині підтвердив, що поліцейські мають бронь від мобілізації:
«Бронь для поліцейського. Вона оновлюється кожних п’ять місяців, перевіряється. Особа працює — все гаразд. У нас із бронню все добре». Водночас Мерчук визнає, що робота не з легких, адже на патрульних поліцейських зараз покладено багато роботи.
Більше дивіться в подкасті з Сергієм Мерчуком:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це начальник патрульної поліції Волині Сергій Мерчук говорив на подкасті “Вечірній Луцьк” Юрія Ричука.
«Я не скажу, що робота легка в наш час, але все ж заробітна плата складає порядку 30 тисяч гривень. Це зі старту? Так, зі старту. 18 500 плюс 10 — премія», — зазначив він.
Мерчук підкреслив, що поліцейські мають повний соцпакет і стабільну виплату коштів:
«Далеко не скрізь можна таку зарплату отримати з можливістю бути державним службовцем, отримати всі соціальні гарантії — лікування, страхування, придбання житла під “єОселю”. 30-денна відпустка інші соціальні гарантії, кар’єрний ріст», — сказав він
За словами Мерчука, в поліцію приймають навіть без досвіду і в будь-якому віці:
«Ми набираємо людей від 18 до 60 років. Якщо людина фізично відповідає своїм вимогам — то чому ні? Без досвіду роботи. Ну, а 18 років — який досвід?» - каже він.
Також керівник патрульної поліції Волині підтвердив, що поліцейські мають бронь від мобілізації:
«Бронь для поліцейського. Вона оновлюється кожних п’ять місяців, перевіряється. Особа працює — все гаразд. У нас із бронню все добре». Водночас Мерчук визнає, що робота не з легких, адже на патрульних поліцейських зараз покладено багато роботи.
Більше дивіться в подкасті з Сергієм Мерчуком:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Зі старту 30 тисяч і бронь»: у Луцьку запрошують на цікаву роботу
Сьогодні, 17:03
Листопад у театрі: лучан запрошують на показ вистав
Сьогодні, 16:42
На Волині від COVID-19 померли 2 людей
Сьогодні, 16:09