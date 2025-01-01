Листопад у театрі: лучан запрошують на показ вистав





Про це



«Листопад у театрі: ми граємо, щоб дивувати та зворушувати. Кожна вистава – довгоочікувана зустріч. Приходьте до театру – тут розпочинаються найкращі історії», – йдеться в повідомленні.



Артисти запрошують глядачів на драми, комедії, оперету, а найменших глядачів – на казкові історії. Також відбудеться прем'єрний показ драматичної хроніки надії «У пошуках Афіни», яка розпочнеться о 18.00 на основній сцені. Всі інші вистави заплановані на 17:00, окрім ще однієї музичної комедії «За двома зайцями».



Камерна сцена чекає на театральні події о 18:00, а вистави для дітей – щонеділі о 12:00.

