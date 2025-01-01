На Волині водійка, яку спіймали без прав, пропонувала правоохоронцям хабар

За добу троє водіїв на Волині намагалися відкупитися від відповідальності: тепер їм загрожує кримінал.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Троє порушників у Володимирському районі пропонували поліцейським неправомірну вигоду, аби уникнути покарання. Усі спроби закінчилися відкриттям кримінальних проваджень.У селі Завидів правоохоронці зупинили водія Fiat. Під час спілкування з 40-річним керманичем поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Щоб уникнути складання адміністративного протоколу за ст. 130 КУпАП, чоловік поклав у службове авто 200 доларів США.У Нововолинську працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили 51-річну водійку Toyota. Як з’ясувалося, жінку рішенням суду позбавлено права керування транспортом, однак це не зупиняло її керувати авто. Аби не нести відповідальності за чергове порушення, вона поклала 5000 гривень між сидіннями службового авто.Ще один випадок стався у селі Вербка. Під час перевірки документів поліцейські встановили, що 55-річний водій Toyota перевозить товар без відповідних документів. Чоловік поклав 1000 гривень у свої документи, сподіваючись «домовитися» на місці.Усі три факти задокументували слідчі. Грошові кошти вилучено.За кожним випадком відкриті кримінальні провадження за ст. 369 Кримінального кодексу України (надання неправомірної вигоди службовій особі).