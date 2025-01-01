На Волині від COVID-19 померли 2 людей
Сьогодні, 16:09
За тиждень з 20 по 25 жовтня кількість хворих на грип, ГРВІ та COVID-19 на Волині зменшилась на 6%. Захворіли 4722 людей, попереднього тижня було 5037 хворих. Від COVID-19 померли 2 людей.
Захворюваність у Волинській області перебуває на низькому рівні та є меншою визначеного епідемічного порогу на 18%. Про це 28 жовтня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, пише Суспільне.
Кількість хворих на COVID-19 зменшилася на 70% у порівнянні з минулим тижнем — 10 хворих проти 39. Діти становлять 65% від загальної кількості тих, хто захворіли.
За тиждень госпіталізували 62 людини, серед яких 50% – діти. З COVID-19 госпіталізували 5 людей, зокрема, 1 дитина. Зареєстровано 2 смертельні випадки від COVID-19.
В області циркулюють штами COVID-19, парагрип та риновірус.
Довідково: з 29 вересня в Україні розпочався епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції. Він триватиме до 17 травня наступного року.
