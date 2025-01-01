На Волині від COVID-19 померли 2 людей

На Волині від COVID-19 померли 2 людей
За тиждень з 20 по 25 жовтня кількість хворих на грип, ГРВІ та COVID-19 на Волині зменшилась на 6%. Захворіли 4722 людей, попереднього тижня було 5037 хворих. Від COVID-19 померли 2 людей.

Захворюваність у Волинській області перебуває на низькому рівні та є меншою визначеного епідемічного порогу на 18%. Про це 28 жовтня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, пише Суспільне.

Кількість хворих на COVID-19 зменшилася на 70% у порівнянні з минулим тижнем — 10 хворих проти 39. Діти становлять 65% від загальної кількості тих, хто захворіли.

За тиждень госпіталізували 62 людини, серед яких 50% – діти. З COVID-19 госпіталізували 5 людей, зокрема, 1 дитина. Зареєстровано 2 смертельні випадки від COVID-19.

В області циркулюють штами COVID-19, парагрип та риновірус.

Довідково: з 29 вересня в Україні розпочався епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції. Він триватиме до 17 травня наступного року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині від COVID-19 померли 2 людей
Сьогодні, 16:09
На Волині водійка, яку спіймали без прав, пропонувала правоохоронцям хабар
Сьогодні, 15:32
У центрі Луцька 21-річний хуліган лаявся та намагався пошкодити поліцейське авто
Сьогодні, 15:07
У Луцьку затримали п'яну водійку
Сьогодні, 14:38
Захищаючи Україну, загинули троє Героїв з Луцька
Сьогодні, 14:04
Медіа
відео
1/8