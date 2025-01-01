На Волині від COVID-19 померли 2 людей





Захворюваність у Волинській області перебуває на низькому рівні та є меншою визначеного епідемічного порогу на 18%. Про це 28 жовтня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, пише



Кількість хворих на COVID-19 зменшилася на 70% у порівнянні з минулим тижнем — 10 хворих проти 39. Діти становлять 65% від загальної кількості тих, хто захворіли.



За тиждень госпіталізували 62 людини, серед яких 50% – діти. З COVID-19 госпіталізували 5 людей, зокрема, 1 дитина. Зареєстровано 2 смертельні випадки від COVID-19.



В області циркулюють штами COVID-19, парагрип та риновірус.



Довідково: з 29 вересня в Україні розпочався епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції. Він триватиме до 17 травня наступного року.

