У Хмельницькому стався вибух газу в багатоповерхівці: зруйновано кілька поверхі
Сьогодні, 17:00
У Хмельницькому, на вулиці Тернопільській, пролунав вибух у багатоквартирному житловому будинку.
Про це повідомила поліція, пише Громадське.
Унаслідок вибуху зруйновано кілька поверхів. За попередньою інформацією від ДСНС, у будинку стався вибух побутового газу.
На місце події виїхали всі екстрені служби. Зокрема, слідчо-оперативна група поліції, патрульні, експерти, кінологи.
Інформація про наявність потерпілих уточнюється.
Директор Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олександр Костюк розповів, що на місце вибуху виїхали три бригади швидкої допомоги.
