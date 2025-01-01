У Хмельницькому стався вибух газу в багатоповерхівці: зруйновано кілька поверхі





Про це повідомила поліція, пише



Унаслідок вибуху зруйновано кілька поверхів. За попередньою інформацією від ДСНС, у будинку стався вибух побутового газу.



На місце події виїхали всі екстрені служби. Зокрема, слідчо-оперативна група поліції, патрульні, експерти, кінологи.



Інформація про наявність потерпілих уточнюється.



Директор Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олександр Костюк розповів, що на місце вибуху виїхали три бригади швидкої допомоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Хмельницькому, на вулиці Тернопільській, пролунав вибух у багатоквартирному житловому будинку.Про це повідомила поліція, пише Громадське Унаслідок вибуху зруйновано кілька поверхів. За попередньою інформацією від ДСНС, у будинку стався вибух побутового газу.На місце події виїхали всі екстрені служби. Зокрема, слідчо-оперативна група поліції, патрульні, експерти, кінологи.Інформація про наявність потерпілих уточнюється.Директор Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастрофрозповів, що на місце вибуху виїхали три бригади швидкої допомоги.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію