У центрі Луцька 21-річний хуліган лаявся та намагався пошкодити поліцейське авто
Сьогодні, 15:07
У Луцьку поліцейські зупинили хуліганські дії нетверезого чоловіка.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Ми продовжуємо стежити за громадським порядком та безпеки на вулицях нашого міста. Вчора на Театральному майдані ми помітили чоловіка, який був у пʼяному вигляді.
Під час спілкування громадянин почав висловлюватися нецензурною лайкою та намагався пошкодити службовий автомобіль", - йдеться в повідомленні.
Патрульні, аби припинити хуліганські дії, затримали чоловіка. Окрім того, 21-річний юнак, здійснив завідомо неправдивий виклик на лінію 103 та повідомляв медикам про події, яких насправді не було.
Патрульні склали протокол затримано та низку адміністративних протоколів, а саме:
за ч.1 ст.178 (Перебування в громадському місці в пʼяному вигляді);
за ст. 185 (Злісна непокора законній вимозі поліцейського);
за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб);
за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.
