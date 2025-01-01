У центрі Луцька 21-річний хуліган лаявся та намагався пошкодити поліцейське авто

У Луцьку поліцейські зупинили хуліганські дії нетверезого чоловіка.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

"Ми продовжуємо стежити за громадським порядком та безпеки на вулицях нашого міста. Вчора на Театральному майдані ми помітили чоловіка, який був у пʼяному вигляді.

Під час спілкування громадянин почав висловлюватися нецензурною лайкою та намагався пошкодити службовий автомобіль", - йдеться в повідомленні.

Патрульні, аби припинити хуліганські дії, затримали чоловіка. Окрім того, 21-річний юнак, здійснив завідомо неправдивий виклик на лінію 103 та повідомляв медикам про події, яких насправді не було.

Патрульні склали протокол затримано та низку адміністративних протоколів, а саме:

за ч.1 ст.178 (Перебування в громадському місці в пʼяному вигляді);

за ст. 185 (Злісна непокора законній вимозі поліцейського);

за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб);

за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.

