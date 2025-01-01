У Луцьку затримали п'яну водійку
Сьогодні, 14:38
Учора, 27 жовтня, під час патрулювання на вулиці Липинського поліцейські зупинили автомобіль Ford. Водійка порушила правила дорожнього руху.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Під час спілкування патрульні помітили в неї ознаки алкогольного сп’яніння.
Огляд на стан сп’яніння вона пройшла на місці зупинки за допомогою приладу Драгер. Результат — 1,89 проміле, що майже у десять разів перевищує допустиму норму.
На порушницю патрульні винесли постанову за ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами) та склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.
Коментарі 0
