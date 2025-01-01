Захищаючи Україну, загинули троє Героїв з Луцька
Сьогодні, 14:04
На війні загинули троє лучан.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
"На жаль, маємо ще три втрати.
Лучанин Дуда Юрій Володимирович, 08.01.1999 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду старшого стрільця-вогнеметника 3 десантно-штурмового відділення 2 десантно-штурмового взводу 11 десантно-штурмової роти 3 десантно-штурмового батальйону.
Солдат Дуда Юрій Володимирович загинув 20.10.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Сухецьке Донецької області.
Лучанин Босюк Андрій Васильович, 31.05.1988 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця 3 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 3 стрілецької роти 1 стрілецького батальйону.
Солдат Босюк Андрій Васильович загинув 10.08.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Залізне Донецької області.
Лучанин Гусак Михайло Анатолійович, 05.03.1986 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду гранатометника 1 механізованого відділення 2 механізованого взводу 5 механізованої роти 2 механізованого батальйону.
Солдат Гусак Михайло Анатолійович загинув 25.10.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Велика Рибиця Сумської області", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
