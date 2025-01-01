Країни Балтії потайки заправляють «тіньовий флот» росії
Сьогодні, 13:05
Литовський суспільний мовник LRT з’ясував, що компанії з Литви, Латвії та Естонії, пов’язані з мережею Fast Bunkering, постачають пальне російським «тіньовим» танкерам, які перевозять підсанкційну нафту.
Про це йдеться у розслідуванні LRT.
За даними журналістів, із червня 2024 по березень 2025 року два заправники — Rina та Zircone — провели 286 операцій у Балтійському морі, з яких щонайменше 159 — із суднами, що заходили до російських портів.
Понад 20 танкерів мали ознаки належності до «тіньового флоту»: без міжнародного страхування та зареєстровані поза юрисдикціями країн, що обмежують ціну на російську нафту.
Хоча формально більшість цих суден не були під санкціями, частину з них згодом додали до санкційних списків ЄС.
Нагадаємо, у новому — 19-му пакеті санкцій ЄС до чорного списку внесли ще понад 100 російських танкерів, і тепер таких під обмеженнями вже понад 550.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у розслідуванні LRT.
За даними журналістів, із червня 2024 по березень 2025 року два заправники — Rina та Zircone — провели 286 операцій у Балтійському морі, з яких щонайменше 159 — із суднами, що заходили до російських портів.
Понад 20 танкерів мали ознаки належності до «тіньового флоту»: без міжнародного страхування та зареєстровані поза юрисдикціями країн, що обмежують ціну на російську нафту.
Хоча формально більшість цих суден не були під санкціями, частину з них згодом додали до санкційних списків ЄС.
Нагадаємо, у новому — 19-му пакеті санкцій ЄС до чорного списку внесли ще понад 100 російських танкерів, і тепер таких під обмеженнями вже понад 550.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Країни Балтії потайки заправляють «тіньовий флот» росії
Сьогодні, 13:05
У лікарні обірвалося життя Героя Михайла Мельника із Волині
Сьогодні, 12:30
Україна планує сформувати флот із 250 сучасних літаків
Сьогодні, 12:09
Підтвердили загибель волинянина у бою на Курщині
Сьогодні, 11:34
ДБР затримало ексочільника «Укренерго» Кудрицького
Сьогодні, 11:18