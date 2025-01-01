Країни Балтії потайки заправляють «тіньовий флот» росії

підсанкційну нафту.



Про це йдеться у розслідуванні



За даними журналістів, із червня 2024 по березень 2025 року два заправники — Rina та Zircone — провели 286 операцій у Балтійському морі, з яких щонайменше 159 — із суднами, що заходили до російських портів.



Понад 20 танкерів мали ознаки належності до «тіньового флоту»: без міжнародного страхування та зареєстровані поза юрисдикціями країн, що обмежують ціну на російську нафту.



Хоча формально більшість цих суден не були під санкціями, частину з них згодом додали до санкційних списків ЄС.



Нагадаємо, у новому — 19-му пакеті санкцій ЄС до чорного списку внесли ще понад 100 російських танкерів, і тепер таких під обмеженнями вже понад 550.





