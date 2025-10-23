Кремль готується до провалу доходів бюджету через санкції Трампа

запровадження санкцій США проти російських нафтових гігантів «Роснефть» та «Лукойл».



Про це пише



Москва очікує «удару по казні», масштаби якого поки що складно оцінити.



Дві компанії забезпечують близько половини експорту російської нафти — понад 2,2 мільйона барелів на добу. Разом із «Сургутнефтегазом» та «Газпром нафтою», які вже перебувають під санкціями США, під обмеження потрапляє до 70% усього нафтового експорту росії.



Щоб мінімізувати наслідки, кремль планує задіяти тіньовий флот танкерів і мережу посередників-нафтотрейдерів.



У російського уряду залишається приблизно місяць до повного вступу обмежень у силу, протягом якого він спробує перебудувати логістику.



Навіть скорочення експорту на 5–10% у поєднанні з розширенням знижок на російську нафту може коштувати рф до 120 мільярдів рублів щомісяця — тобто близько 20% від запланованих нафтових доходів.



Тенденція залишається негативною: росія входить у фазу фінансового тиску, який загрожує підірвати її здатність фінансувати війну проти України.



