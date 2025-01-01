У Луцьку чоловік у парку накинувся на перехожу, душив та намагався зґвалтувати

За публічного обвинувачення прокурорів Волинської обласної прокуратури суд визнав 21-річного жителя міста Луцька винуватим у закінченому замаху на зґвалтування та розбої, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15 ч.1 ст. 152, ч.4 ст. 187 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Доведено, що у травні 2025 року нетверезий раніше судимий чоловік в одному з парків Луцька накинувся на 52-річну перехожу та почав її душити. Коли жінка знепритомніла – затягнув її в кущі та намагався зґвалтувати.

Зазнавши невдачі, він відібрав у потерпілої телефон та втік.

Невдовзі після вчинення злочину чоловіка затримали правоохоронці.

На вирок він очікував під вартою.

Суд призначив йому покарання у виді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

