У Луцьку чоловік у парку накинувся на перехожу, душив та намагався зґвалтувати

За публічного обвинувачення прокурорів Волинської обласної прокуратури суд визнав 21-річного жителя міста Луцька винуватим у закінченому замаху на зґвалтування та розбої, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15 ч.1 ст. 152, ч.4 ст. 187 КК України).Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Доведено, що у травні 2025 року нетверезий раніше судимий чоловік в одному з парків Луцька накинувся на 52-річну перехожу та почав її душити. Коли жінка знепритомніла – затягнув її в кущі та намагався зґвалтувати.Зазнавши невдачі, він відібрав у потерпілої телефон та втік.Невдовзі після вчинення злочину чоловіка затримали правоохоронці.На вирок він очікував під вартою.Суд призначив йому покарання у виді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.