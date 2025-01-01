Все про електромобіль Volkswagen ID.6





Екстер’єр: масштаб та впізнаваність ID.

ID.6 є подовженою версією ID.4, що одразу помітно за його габаритами. При довжині близько 4,88 метра він на 30 сантиметрів довший за свого молодшого брата і стає в один ряд із такими класичними SUV, як VW Touareg.



Дизайн авто виконаний у стилістиці всієї лінійки ID. Впізнавана світлодіодна смуга проходить через усю передню частину, з'єднуючи вузькі фари, та фірмовий логотип VW. Це надає автомобілю сучасного та футуристичного вигляду, особливо в темний час доби.



Завдяки електричній платформі MEB, кросовер має короткі звиси та дуже довгу колісну базу (майже 3 метри). Це не лише забезпечує вражаючий простір у салоні, але й робить силует солідним та гармонійним. А великі легкосплавні диски (до 21 дюйма) підкреслюють масивність і преміальність моделі.



Модель представлена у двох варіантах – ID.6 Crozz (виробництво FAW-VW) та ID.6 X (виробництво SAIC-VW), які мають незначні стилістичні відмінності у дизайні бамперів та оптики.





Інтер’єр: три ряди комфорту та простору

Головна перевага ID.6 полягає в його внутрішньому просторі. Це повноцінний сімейний автомобіль, доступний у 6-ти або 7-місній конфігурації.



Просторова архітектура. Завдяки збільшеній колісній базі (2965 мм), салон ID.6 є надзвичайно просторим. Навіть третій ряд сидінь є цілком функціональним. У 6-місній версії на другому ряду встановлені роздільні крісла-капітани, що суттєво підвищує комфорт для пасажирів і полегшує доступ до третього ряду.

Багажне відділення. З піднятим третім рядом об’єм багажника становить близько 202 літрів. Якщо скласти обидва задні ряди, корисний простір збільшується до вражаючих 1800 літрів.

Технології та ергономіка. Інтер'єр виконаний у мінімалістичному стилі ID.3 та ID.4:

- Маленький 5,3-дюймовий дисплей приладів, прикріплений до керма.

Великий 12-дюймовий центральний сенсорний екран мультимедійної системи (MMI).



- Мінімальна кількість фізичних кнопок – більшість функцій керується через сенсорний екран або сенсорні панелі на кермі.



- Проєкційний дисплей із доповненою реальністю (у топових версіях), який інтегрує навігаційні підказки та попередження прямо у поле зору водія.



Технічні характеристики: баланс потужності та дальності

Модель пропонується з різними варіантами акумуляторів та приводів, забезпечуючи гнучкість вибору відповідно до потреб.









Характеристика

Базові версії (Pure/Lite)

Середні/Топові (Pro)

Топові (Prime/GTX)









Ємність батареї (брутто)

62 кВт·год

84,8 кВт·год

84,8 кВт·год







Корисна ємність

58 кВт·год

77 кВт·год

77 кВт·год







Потужність

180–204 к.с.

204 к.с.

313 к.с.







Привід

Задній (RWD)

Задній (RWD)

Повний (AWD)







Запас ходу (NEDC)

~430 км

~565–600 км

~510–550 км







Розгін 0–100 км/год

~9.5 с

~9.5 с

~6.6 с







Макс. швидкість

160 км/год (обмежена)

160 км/год (обмежена)

160 км/год (обмежена)





Запас ходу, заявлений за циклом NEDC або CLTC, є досить оптимістичним. У реальних умовах експлуатації (з урахуванням ваги автомобіля та наявності трьох рядів) він буде дещо меншим, але у версіях із великою батареєю 77 кВт·год цілком реально подолати 400-450 км.





Налаштування ходової та керування

Попри значні розміри, авто залишається комфортним і передбачуваним у керуванні. Шасі на платформі MEB має добре налаштовану підвіску, яка успішно балансує між плавністю ходу та необхідною жорсткістю.



Кросовер не претендує на звання спортивного SUV, але забезпечує високий рівень комфорту навіть на нерівних дорогах. Завдяки електричному підсилювачу керма, маневрування у місті залишається легким, незважаючи на довгий кузов. Крім того, не можна не відзначити високий рівень шумоізоляції, що створює в салоні приємну атмосферу.



VW ID.6 – це електромобіль, який закриває важливу нішу на ринку, пропонуючи електричний аналог великого сімейного кросовера. Він не пропонує агресивної динаміки спорткарів, але забезпечує те, що справді важливо для сімейних поїздок: безпеку, надійність та безкомпромісний простір у сучасному електричному форматі. Це крок Volkswagen у бік масового, практичного та комфортного електричного майбутнього.

