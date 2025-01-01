Біля Луцька перекинувся автомобіль: водій та четверо пасажирів - у лікарні





Про це Інтернет-виданню ВолиньPost повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Всі обставини встановлюються.



Близько 6 години ранку водій Renault Trafic не впорався з керуванням та допустив перекидання автомобіля. Він та 4 пасажири отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості і доставлені в медичний заклад. На місці працює слідчо-оперативна група.



