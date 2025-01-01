Жінка з Донеччини, яка вижила, коли її родину розстріляли росіяни, розповіла про той день

Жителька села Званівка Бахмутського району на Донеччині, чию родину 20 жовтня розстріляли війська рф, розповіла, як вижила.

Про це вона говорила з журналістами «Радіо Свобода».

«Я ще так падаю, думаю: “Я все-таки померла. Закінчилося це жахіття. І ми всі разом померли”. А потім я опритомніла. Дивлюсь, а я жива. Оце я вперше <з того часу плачу>, я не плакала», — пригадала Ольга.

За даними слідства, жінка, її чоловік та їхній старший син переховувалися від обстрілів у підвалі свого будинку. Туди увірвалися російські військові, які вимагали інформацію про українських захисників.

У цей час молодший син пішов до сусідів по воду.

«А я ще весь час, дурненька, <казала>: “Там син у сусідньому підвалі. У нього немає документів”. А в нього ще борода така, думаю: “Вони ж застрелять його”. А потім я зрозуміла, що його на той момент уже вбили», — каже постраждала.

Коли окупанти не отримали від родини відповідей щодо українських військових, один із них повернувся й розстріляв їх.

Як пригадала жінка, усе відбулося «за секунду». Один із росіян забіг і сказав: «Вибачте, наказ».

«Ми навіть нічого не зрозуміли. І він ось так з автомата, словом… Я волала, ні, я ще взяла ніж. Боже… Кинджал отакий. Я курку у своєму житті зарізати не могла, а тут такий кинджал. Я хотіла, думаю: “Хоч одного, с*ка… Я в живіт йому дам, і хай мене застрелить”. Я не боялася, що він мене застрелить», — розповіла Ольга.

Потім вона вийшла на вулицю й почала кричати: «Де ти, тварюко, є? Іди сюди!». Проте, як пригадала постраждала, тоді в тій частині села вже не було ані російських, ані українських військових — вона залишилася сама.

Як розповідали українські прокурори, на місці загинули батько й старший син, а молодшого й іще двох сусідів — 62-річну жінку та її 30-річного сина — окупанти вбили в сусідньому будинку.

За цим фактом прокурори розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, що призвело до загибелі людей.

