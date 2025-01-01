Екскерівництво податкової організувало конвертаційний центр на 15 мільярдів
Сьогодні, 11:44
СБУ та НАБУ викрили конвертаційний центр з обігом у 15 млрд грн.. До його діяльності причетне попереднє керівництво Державної податкової служби.
Про це у телеграмі повідомила СБУ.
Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро викрили потужний конвертаційний центр, який функціонував за участі колишнього очільника Державної податкової служби та колишньої заступниці начальника Головного управління ДПС у Полтавській області.
Як встановило розслідування, особа, яка на час проведення оборудок перебувала на керівних посадах Державної податкової служби України, зокрема у 2021 році була в.о. Голови структури, сприяла безперешкодній діяльності конвертаційного центру. При цьому ексзаступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь «потрібних» компаній.
За матеріалами справи, ці фігуранти діяли в інтересах злочинної організації. Упродовж 2020-2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 млрд грн, а фіктивний податок на додану вартість ставовив понад 2,3 млрд грн.
За даними слідства, «схема» полягала у тому, що учасники злочинної організації створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для махінацій з податковими платежами.
Механізм злочину полягав у:
• складанні підконтрольними компаніями неправдивих податкових накладних щодо господарських відносин з реальними підприємствами;
• реєстрації накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних;
• використанні накладних реальними підприємствами для зменшення своїх податкових зобов’язань.
Наразі за матеріалами СБУ та НАБУ 11 учасників «схеми» отримали підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
• ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
• ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів));
• ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);
• ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
• ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
Керівника конвертаційного центру затримано під час спроби виїзду з України.
Досудове розслідування триває.
Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
