Екскерівництво податкової організувало конвертаційний центр на 15 мільярдів

СБУ та НАБУ викрили конвертаційний центр з обігом у 15 млрд грн.. До його діяльностіДержавної податкової служби.Про це у телеграмі повідомила СБУ.Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро викрили потужний конвертаційний центр, який функціонував за участі колишнього очільника Державної податкової служби та колишньої заступниці начальника Головного управління ДПС у Полтавській області.Як встановило розслідування, особа, яка на час проведення оборудок перебувала на керівних посадах Державної податкової служби України, зокрема у 2021 році була в.о. Голови структури, сприяла безперешкодній діяльності конвертаційного центру. При цьому ексзаступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь «потрібних» компаній.За матеріалами справи, ці фігуранти діяли в інтересах злочинної організації. Упродовж 2020-2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 млрд грн, а фіктивний податок на додану вартість ставовив понад 2,3 млрд грн.За даними слідства, «схема» полягала у тому, що учасники злочинної організації створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для махінацій з податковими платежами.Механізм злочину полягав у:• складанні підконтрольними компаніями неправдивих податкових накладних щодо господарських відносин з реальними підприємствами;• реєстрації накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних;• використанні накладних реальними підприємствами для зменшення своїх податкових зобов’язань.Наразі за матеріалами СБУ та НАБУ 11 учасників «схеми» отримали підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:• ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);• ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів));• ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);• ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);• ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).Керівника конвертаційного центру затримано під час спроби виїзду з України.Досудове розслідування триває.Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.