На Волині бабуся пішла в ліс по гриби і зникла
Сьогодні, 12:06
На Волині тривають пошуки 75-річної жінки, яка пішла до лісу по гриби і не повернулася.
Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
По обіді вчора, 23 жовтня, стало відомо про інцидент у Велицькій громаді на Ковельщині: жінка 1951 р.н. пішла в ліс по гриби і не повернулася.
До пошукових робіт разом з рятувальниками і поліцейськими долучилося місцеве населення, спрямували також кінолога і залучили безпілотну техніку.
Пошуки тривають.
