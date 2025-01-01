На Волині бабуся пішла в ліс по гриби і зникла

На Волині тривають пошуки 75-річної жінки, яка пішла до лісу по гриби і не повернулася.

Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.

По обіді вчора, 23 жовтня, стало відомо про інцидент у Велицькій громаді на Ковельщині: жінка 1951 р.н. пішла в ліс по гриби і не повернулася.

До пошукових робіт разом з рятувальниками і поліцейськими долучилося місцеве населення, спрямували також кінолога і залучили безпілотну техніку.

Пошуки тривають.

Теги: розшук, Волинь
