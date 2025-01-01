В аварії біля Луцька травмувалися 5 військовослужбовців ТЦК

В аварії біля Луцька травмувалися 5 військовослужбовців ТЦК
Внаслідок аварії поблизу села Забороль травмувалися 5 військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

ДТП сталося вранці 24 жовтня о 6:20 за участі службового транспорту ТЦК та СП, повідомила Суспільному речниця Уляна Кравчук.

П’ятеро військовослужбовців одного із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки отримали травми.

Як повідомили речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук, на місці ДТП у Заборолі працює слідчо-оперативна група. Всі обставини встановлюються, водій Renault Trafic не впорався з керуванням та допустив перекидання автомобіля.

Як розповіла Суспільному речниця Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Оксана Якушик, у всіх 5 чоловіків медики попередньо зафіксували закриті черепно-мозкові травми, забої та садна. Їх госпіталізували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, аварія, ТЦК
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
карма існує!!! нехай на стан сп'яніння перевірять і все стане зрозуміло...
Відповісти
Здохнітьоркітцкашнііііі
Відповісти
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Переходила дорогу з велосипедом: у Луцьку на Дубнівській водій авто збив жінку
Сьогодні, 13:05
В аварії біля Луцька травмувалися 5 військовослужбовців ТЦК
Сьогодні, 13:00
Агент фсб хотів підпалити Інститут національної пам’яті в Києві
Сьогодні, 12:30
На Волині бабуся пішла в ліс по гриби і зникла
Сьогодні, 12:06
Екскерівництво податкової організувало конвертаційний центр на 15 мільярдів
Сьогодні, 11:44
Медіа
відео
1/8