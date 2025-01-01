В аварії біля Луцька травмувалися 5 військовослужбовців ТЦК
Сьогодні, 13:00
Внаслідок аварії поблизу села Забороль травмувалися 5 військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
ДТП сталося вранці 24 жовтня о 6:20 за участі службового транспорту ТЦК та СП, повідомила Суспільному речниця Уляна Кравчук.
П’ятеро військовослужбовців одного із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки отримали травми.
Як повідомили речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук, на місці ДТП у Заборолі працює слідчо-оперативна група. Всі обставини встановлюються, водій Renault Trafic не впорався з керуванням та допустив перекидання автомобіля.
Як розповіла Суспільному речниця Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Оксана Якушик, у всіх 5 чоловіків медики попередньо зафіксували закриті черепно-мозкові травми, забої та садна. Їх госпіталізували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
ДТП сталося вранці 24 жовтня о 6:20 за участі службового транспорту ТЦК та СП, повідомила Суспільному речниця Уляна Кравчук.
П’ятеро військовослужбовців одного із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки отримали травми.
Як повідомили речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук, на місці ДТП у Заборолі працює слідчо-оперативна група. Всі обставини встановлюються, водій Renault Trafic не впорався з керуванням та допустив перекидання автомобіля.
Як розповіла Суспільному речниця Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Оксана Якушик, у всіх 5 чоловіків медики попередньо зафіксували закриті черепно-мозкові травми, забої та садна. Їх госпіталізували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
карма існує!!! нехай на стан сп'яніння перевірять і все стане зрозуміло...
Здохнітьоркітцкашнііііі
Вибір редактора
Останні новини
В аварії біля Луцька травмувалися 5 військовослужбовців ТЦК
Сьогодні, 13:00
Агент фсб хотів підпалити Інститут національної пам’яті в Києві
Сьогодні, 12:30
На Волині бабуся пішла в ліс по гриби і зникла
Сьогодні, 12:06