В аварії біля Луцька травмувалися 5 військовослужбовців ТЦК

аварії поблизу села Забороль травмувалися 5 військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки.



ДТП сталося вранці 24 жовтня о 6:20 за участі службового транспорту ТЦК та СП, повідомила Уляна Кравчук.



П’ятеро військовослужбовців одного із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки отримали травми.



Як повідомили речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук, на місці ДТП у Заборолі працює слідчо-оперативна група. Всі обставини встановлюються, водій Renault Trafic не впорався з керуванням та допустив перекидання автомобіля.



Як розповіла Суспільному речниця Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Оксана Якушик, у всіх 5 чоловіків медики попередньо зафіксували закриті черепно-мозкові травми, забої та садна. Їх госпіталізували.

