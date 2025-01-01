Переходила дорогу з велосипедом: у Луцьку на Дубнівській водій авто збив жінку

Переходила дорогу з велосипедом: у Луцьку на Дубнівській водій авто збив жінку
Внаслідок аварії на Дубнівській у Луцьку травмувалася 48-річна жінка. Вона потрапила під колеса автомобіля.

ДТП сталася на пішохідному переході зранку 24 жовтня, розповіла Суспільному інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич.

Відомо, що водій Volvo наїхав на жінку, коли вона переходила дорогу з велосипедом. На місці працює слідчо-оперативна група.

Як розповіла Суспільному телефоном речниця обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Оксана Якушик, на місці аварії працювали парамедики. Попередньо, в жінки діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку і численні переломи ребер.Травмовану доставили у лікарню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Переходила дорогу з велосипедом: у Луцьку на Дубнівській водій авто збив жінку
Сьогодні, 13:05
В аварії біля Луцька травмувалися 5 військовослужбовців ТЦК
Сьогодні, 13:00
Агент фсб хотів підпалити Інститут національної пам’яті в Києві
Сьогодні, 12:30
На Волині бабуся пішла в ліс по гриби і зникла
Сьогодні, 12:06
Екскерівництво податкової організувало конвертаційний центр на 15 мільярдів
Сьогодні, 11:44
Медіа
відео
1/8