Переходила дорогу з велосипедом: у Луцьку на Дубнівській водій авто збив жінку
Сьогодні, 13:05
Внаслідок аварії на Дубнівській у Луцьку травмувалася 48-річна жінка. Вона потрапила під колеса автомобіля.
ДТП сталася на пішохідному переході зранку 24 жовтня, розповіла Суспільному інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич.
Відомо, що водій Volvo наїхав на жінку, коли вона переходила дорогу з велосипедом. На місці працює слідчо-оперативна група.
Як розповіла Суспільному телефоном речниця обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Оксана Якушик, на місці аварії працювали парамедики. Попередньо, в жінки діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку і численні переломи ребер.Травмовану доставили у лікарню.
