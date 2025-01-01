Переходила дорогу з велосипедом: у Луцьку на Дубнівській водій авто збив жінку





ДТП сталася на пішохідному переході зранку 24 жовтня, розповіла Марина Балдич.



Відомо, що водій Volvo наїхав на жінку, коли вона переходила дорогу з велосипедом. На місці працює слідчо-оперативна група.



Як розповіла Суспільному телефоном речниця обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Оксана Якушик, на місці аварії працювали парамедики. Попередньо, в жінки діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку і численні переломи ребер.Травмовану доставили у лікарню.

