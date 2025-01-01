На полігоні зупинилося серце воїна з Волині Анатолія Яцука
Сьогодні, 14:00
22 жовтня 2025 року на одному з полігонів Збройних сил України зупинилося серце захисника Яцука Анатолія Івановича, 1977 р.н., жителя села Старі Червища.
Про це повідомили у Прилісненській громаді.
"До лав Збройних сил України Анатолія мобілізували у травні 2025 року, солдат проходив навчання на полігоні. В один момент життя військовослужбовця обірвалося. Втратила сина згорьована мама Марія Антонівна, яка з надією молилася та чекала свого сина вдома. Жителі Прилісненської громади в цей надзвичайно важкий час висловлюють щирі співчуття рідним, близьким, побратимам, друзям Анатолія Івановича, сумують разом з вами, підтримуємо в годину скорботи.
Просимо усіх жителів громади гідно зустріти померлого військовослужбовця на рідній землі, сформувавши живий коридор вздовж центральних вулиць сіл громади до домівки Анатолія", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про час прибуття скорботного кортежу буде повідомлено додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого воїна. Вічна пам'ять!
