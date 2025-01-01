На Житомирщині чоловік підірвав гранату у поїзді: є загиблі





Про це повідомила обласна поліція, пише



На місці працюють слідчо-оперативні групи, обставини події з’ясовують. За даними джерел «Інтерфакс-Україна», внаслідок підриву гранати загинули пʼять людей: сам підривник, прикордонниця та ще троє жінок.



Співрозмовник агентства розказав, що в поїзді перевіряли документи. «Чоловік не міг пояснити, куди їде і навіщо. Прикордонниця попросила його вийти, після чого чоловік підірвав, за попередніми даними, гранату», — повідомило джерело.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Овручі на Житомирщині чоловік у поїзді підірвав гранату. На місці працює поліція.Про це повідомила обласна поліція, пише Громадське На місці працюють слідчо-оперативні групи, обставини події з’ясовують. За даними джерел «Інтерфакс-Україна», внаслідок підриву гранати загинули пʼять людей: сам підривник, прикордонниця та ще троє жінок.Співрозмовник агентства розказав, що в поїзді перевіряли документи. «Чоловік не міг пояснити, куди їде і навіщо. Прикордонниця попросила його вийти, після чого чоловік підірвав, за попередніми даними, гранату», — повідомило джерело.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію