2500 доларів - за статус «багатодітного батька»: троє волинян переправляли чоловіків за кордон

За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури трьом жителям Луцького району повідомлено про підозру у сприянні в незаконному переправленні осіб через державний кордон України з корисливих мотивів (за ч. 3 ст. 332 КК України).Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Встановлено, що чоловіки за грошову винагороду в 2500 доларів США пропонували зареєструвати на військовозобов'язаних громадян у відділах РАЦСу дітей, батьками яких ухилянти не є, надаючи їм статус "багатодітного батька" й тим самим усуваючи перешкоди для виїзду за кордон.Встановлюються усі факти злочинної діяльності підозрюваних.Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП в області за оперативного супроводу 6 Волинського прикордонного загону та УСР в області ДСР Національної поліції України.