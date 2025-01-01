Сьогодні росіяни вперше застосували авіабомби по Одещині, - ОВА

Сьогодні, 24 жовтня, російські війська вперше застосували керовані авіабомби (КАБи) по Одеській області.Про це повідомив начальник Одеської ОВА"Під час сьогоднішньої повітряної атаки російська армія вперше використала керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі нашого регіону", – написав він у телеграмі.Кіпер попередив, що це – нова серйозна загроза для Одещини. Такі удари є небезпечними для людей і можуть завдати значних руйнувань."Прошу всіх! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ваше життя - найцінніше. І вірте в ЗСУ", – зазначив керівник адміністрації.Недавно українська розвідка попередила, що Росія вийшла на серійне виробництво авіаційних бомб з модульними засобами наведення, що дозволяють уражати цілі на відстані до 150–200 км.