У Луцьку біля школи спіймали чоловіка з наркотиками
Патрульні виявили чоловіка з ймовірними наркотиками біля однієї зі шкіл.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

"Завдяки інспекторам служби освітньої безпеки ми постійно стежимо за порядком та законністю біля навчальних закладів та виявляємо школи, за якими потрібно здійснювати постійний контроль. Отож учора у Луцьку вкотре здійснюючи обстеження території однієї із таких шкіл, патрульні помітили чоловіка, який поводив себе підозріло", - йдеться в повідомленні.

Під час проведення поверхневої перевірки поліцейські виявили в громадянина зіп-пакет, у якому була біла речовина, схожа на наркотичну, а також пристрій для вживання наркотичних речовин.

Поліцейські викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин події.

Наразі відомо, що за цим фактом внесено відомості до ЄРДР за ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України.

