Підтвердили загибель воїна з Волині Івана Воронюка, який вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 17:10
У важких боях за свободу, незалежність та мирне майбутнє України Волинь втратила ще одного Героя-Захисника ВОРОНЮКА Івана Сергійовича (23.12.1985 р), жителя Старосілля.
Про це повідомили у Колківській громаді.
"Герой загинув 19 січня 2024 року. Наш земляк, мужній 39-річний воїн, який тривалий час вважався зниклим безвісти, поклав своє життя під час виконання обов’язків військової служби в Запорізькій області, захищаючи Батьківщину.
Це непоправна втрата і глибокий біль для кожного з нас. Ми схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав найдорожче – своє життя – заради нашої свободи та миру.
Висловлюємо найщиріші співчуття родині, близьким, друзям та побратимам загиблого. Сумуємо разом з вами, розділяючи ваш невимовний біль у цю важку годину. На жаль, немає слів, що можуть загоїти цю болючу рану", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату та час прибуття скорботного кортежу та поховання буде повідомлено додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
