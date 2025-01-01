Чоботи труби vs ботфорти: коли і чому обирати саме труби

Чоботи труби vs ботфорти: коли і чому обирати саме труби
Щойно на вулицях з’являються перші холодні ранки, питання “які чоботи обрати цього сезону” стає рішучим. У модному двобої - чоботи труби та ботфорти. Обидва варіанти виглядають ефектно, але грають за різними правилами стилю. Якщо ботфорти асоціюються з драмою та акцентом на силует, то труби - це про витончену недбалість, сучасний мінімалізм і свободу.

Як з’явилися чоботи труби


Історія чобіт-труб почалася в 1970-х, коли дизайнери прагнули створити щось водночас зручне і модне. Їхня назва говорить сама за себе - халява має рівний, «трубчастий» силует без застібок і прилягання. Спершу це були моделі для верхової їзди, але дуже швидко вони перекочували на подіуми. У 2000-х труби повернулися завдяки таким брендам, як Celine та The Row, які зробили їх символом стриманої елегантності.

Ботфорти ж мають старшу історію - від військового спорядження XVII століття до елементу сцени та червоних доріжок. Вони підкреслюють ноги, створюють драматичний образ і потребують більш сміливого стилю.

У чому різниця між трубами та ботфортами


Головна відмінність у пропорціях і відчутті образу. Чоботи труби мають широку халяву, яка не прилягає до ноги. Вони створюють ефект легкості, навіть якщо поєднані з пальтом оверсайз. Ботфорти, навпаки, облягають ногу, іноді вище коліна, формуючи більш виразний стиль.

Якщо ботфорти вимагають впевненості й точності в образі, то труби дарують свободу. Їх можна носити з сукнями, спідницями, трикотажними платтями чи джинсами і кожного разу виглядати по-новому.

Як стилізувати чоботи труби


Ця модель любить об’єм і гру з фактурами. Ось кілька перевірених комбінацій:

  • з міні-спідницею й подовженим пальтом;

  • з вузькими джинсами, заправленими в халяву;

  • з довгим светром або сукнею-светром.

    • Для модного акценту обирайте варіанти з натуральної шкіри або замші у відтінках карамелі, шоколаду чи чорного.

    Коли варто обирати саме труби


    Чоботи труби - це універсальний варіант для тих, хто цінує баланс між зручністю й естетикою. Вони пасують до будь-якої фігури, не стискають ногу, зручні для щоденного носіння. Якщо ботфорти для особливих виходів, то труби для щоденного життя, яке хочеться проживати стильно.

    Свобода у моді


    Труби додають образу незалежності, зберігаючи при цьому жіночність. І, можливо, саме тому чоботи труби стали тим взуттям, яке обирають не лише стилісти, а й усі, хто вірить, що комфорт - це нова розкіш.


    Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
    Теги: Чоботи труби, жіноче взуття
    Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
    Коментарі 0
    • Статус коментування: премодерація для всіх
    Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
    Вибір редактора
    У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
    Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
    Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
    Усі новини на тему "Вибір редактора"
    Останні новини
    Захищаючи Україну, загинув військовослужбовець з Волині Євгеній Піндас
    Сьогодні, 18:24
    Чоботи труби vs ботфорти: коли і чому обирати саме труби
    Сьогодні, 17:45
    Підтвердили загибель воїна з Волині Івана Воронюка, який вважався зниклим безвісти
    Сьогодні, 17:10
    Економічний посланець путіна прибув до США для «офіційних» переговорів, - CNN
    Сьогодні, 16:34
    У Луцьку біля школи спіймали чоловіка з наркотиками
    Сьогодні, 16:08
    Медіа
    відео
    1/8