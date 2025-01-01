На Волині презентували додаток для пасажирських перевезень «Електронна автостанція». ФОТО

З нагоди Дня автомобіліста та дорожника, яке відзначають 26 жовтня 2025 року, у Волинській обласній військовій адміністрації відбулась зустріч з перевізниками. Тим, хто щодня забезпечує доїзд пасажирів громадським транспортом у найвіддаленіші куточки Волині - вручили почесні грамоти та подяки голови Волинської ОВА.«Я хочу від щирого серця вам подякувати за те, що ви в нинішніх складних умовах тримаєте тил. Ви не просто займаєтесь бізнесом – ви виконуєте важливу соціальну функцію з перевезення пільговиків, в забезпеченні доїздом людей з віддалених населених пунктів Волині. Успіхів вам», - наголосив заступник голови Волинської ОВАпід час зустрічі з перевізниками.Заразом перевізникам презентували унікальний проект - додаток «Електронна автостанція», що дозволить завдяки GPS онлайн відслідковувати рух автобусів, які працюють в режимі маршрутного таксі. Програма потребує встановлення датчика на кожну маршрутку, що дасть можливість контролювати початок та кінець руху по маршруту, усі зупинки в населених пунктах Волині та дотримання графіків руху.За словами начальника відділу транспорту та пасажирських перевезень Волинської ОВА– найпростіший варіант це смартфон.«На сьогодні найпростіший і найдоступніший варіант це - смартфон, де є GPS. На сьогодні всі користуються мобільними телефонами, ми живемо в телефоні. Тому інформатизація і діджиталізація усіх процесів, у тому ж числі і в сфері пасажирських перевезень – це великий прогрес загалом в розвитку інфраструктури та економіки Волині. Це абсолютно унікальна розробка за технічними завданнями та новими вимогами Укратрансбезпеки. Волинь - перша, хто реалізує такий проєкт в Україні».Додатком «Електронна автостанція» зможуть користуватись не лише перевізники та водії, а й адміністратори автостанцій і пасажири.Перевізники, які ознайомились з розробкою, відзначили, що програма буде зручною та корисною, адже вона містить пошук за маршрутом, графіком руху, власником маршрутних таксі. А це – вже мова не лише про бізнес, а й про клієнтоорієнтованість і комфорт для усіх.