На Волині презентували додаток для пасажирських перевезень «Електронна автостанція». ФОТО

На Волині презентували додаток для пасажирських перевезень «Електронна автостанція». ФОТО
З нагоди Дня автомобіліста та дорожника, яке відзначають 26 жовтня 2025 року, у Волинській обласній військовій адміністрації відбулась зустріч з перевізниками. Тим, хто щодня забезпечує доїзд пасажирів громадським транспортом у найвіддаленіші куточки Волині - вручили почесні грамоти та подяки голови Волинської ОВА.

«Я хочу від щирого серця вам подякувати за те, що ви в нинішніх складних умовах тримаєте тил. Ви не просто займаєтесь бізнесом – ви виконуєте важливу соціальну функцію з перевезення пільговиків, в забезпеченні доїздом людей з віддалених населених пунктів Волині. Успіхів вам», - наголосив заступник голови Волинської ОВА Роман Романюк під час зустрічі з перевізниками.

Заразом перевізникам презентували унікальний проект - додаток «Електронна автостанція», що дозволить завдяки GPS онлайн відслідковувати рух автобусів, які працюють в режимі маршрутного таксі. Програма потребує встановлення датчика на кожну маршрутку, що дасть можливість контролювати початок та кінець руху по маршруту, усі зупинки в населених пунктах Волині та дотримання графіків руху.

На Волині презентували додаток для пасажирських перевезень «Електронна автостанція». ФОТО

За словами начальника відділу транспорту та пасажирських перевезень Волинської ОВА Назара Романюка – найпростіший варіант це смартфон.

«На сьогодні найпростіший і найдоступніший варіант це - смартфон, де є GPS. На сьогодні всі користуються мобільними телефонами, ми живемо в телефоні. Тому інформатизація і діджиталізація усіх процесів, у тому ж числі і в сфері пасажирських перевезень – це великий прогрес загалом в розвитку інфраструктури та економіки Волині. Це абсолютно унікальна розробка за технічними завданнями та новими вимогами Укратрансбезпеки. Волинь - перша, хто реалізує такий проєкт в Україні».

На Волині презентували додаток для пасажирських перевезень «Електронна автостанція». ФОТО

Додатком «Електронна автостанція» зможуть користуватись не лише перевізники та водії, а й адміністратори автостанцій і пасажири.
Перевізники, які ознайомились з розробкою, відзначили, що програма буде зручною та корисною, адже вона містить пошук за маршрутом, графіком руху, власником маршрутних таксі. А це – вже мова не лише про бізнес, а й про клієнтоорієнтованість і комфорт для усіх.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На волинському пункті пропуску через ремонт - можливі черги
Сьогодні, 19:03
На Волині презентували додаток для пасажирських перевезень «Електронна автостанція». ФОТО
Сьогодні, 18:31
Захищаючи Україну, загинув військовослужбовець з Волині Євгеній Піндас
Сьогодні, 18:24
Чоботи труби vs ботфорти: коли і чому обирати саме труби
Сьогодні, 17:45
Підтвердили загибель воїна з Волині Івана Воронюка, який вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 17:10
Медіа
відео
1/8