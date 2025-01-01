На Волині презентували додаток для пасажирських перевезень «Електронна автостанція». ФОТО
Сьогодні, 18:31
З нагоди Дня автомобіліста та дорожника, яке відзначають 26 жовтня 2025 року, у Волинській обласній військовій адміністрації відбулась зустріч з перевізниками. Тим, хто щодня забезпечує доїзд пасажирів громадським транспортом у найвіддаленіші куточки Волині - вручили почесні грамоти та подяки голови Волинської ОВА.
«Я хочу від щирого серця вам подякувати за те, що ви в нинішніх складних умовах тримаєте тил. Ви не просто займаєтесь бізнесом – ви виконуєте важливу соціальну функцію з перевезення пільговиків, в забезпеченні доїздом людей з віддалених населених пунктів Волині. Успіхів вам», - наголосив заступник голови Волинської ОВА Роман Романюк під час зустрічі з перевізниками.
Заразом перевізникам презентували унікальний проект - додаток «Електронна автостанція», що дозволить завдяки GPS онлайн відслідковувати рух автобусів, які працюють в режимі маршрутного таксі. Програма потребує встановлення датчика на кожну маршрутку, що дасть можливість контролювати початок та кінець руху по маршруту, усі зупинки в населених пунктах Волині та дотримання графіків руху.
За словами начальника відділу транспорту та пасажирських перевезень Волинської ОВА Назара Романюка – найпростіший варіант це смартфон.
«На сьогодні найпростіший і найдоступніший варіант це - смартфон, де є GPS. На сьогодні всі користуються мобільними телефонами, ми живемо в телефоні. Тому інформатизація і діджиталізація усіх процесів, у тому ж числі і в сфері пасажирських перевезень – це великий прогрес загалом в розвитку інфраструктури та економіки Волині. Це абсолютно унікальна розробка за технічними завданнями та новими вимогами Укратрансбезпеки. Волинь - перша, хто реалізує такий проєкт в Україні».
Додатком «Електронна автостанція» зможуть користуватись не лише перевізники та водії, а й адміністратори автостанцій і пасажири.
Перевізники, які ознайомились з розробкою, відзначили, що програма буде зручною та корисною, адже вона містить пошук за маршрутом, графіком руху, власником маршрутних таксі. А це – вже мова не лише про бізнес, а й про клієнтоорієнтованість і комфорт для усіх.
