На волинському пункті пропуску через ремонт - можливі черги

На волинському пункті пропуску через ремонт - можливі черги
У зв’язку з ремонтом на митному посту «Устилуг» сповільнять рух транспорту і вантажу, що прибувають у пункт пропуску з польського «Зосина». Також можливе накопичення автомобілів на суміжній стороні.

Повністю перекрити «червоний коридор» на пропускному пункті «Устилуг — Зосин» планують з 27 жовтня до 1 листопада, пише misto.media.

З 3 до 8 листопада смуга руху буде перекрита частково.

Дізнатися про черги на пунктах пропуску можна через спеціальну карту Держмитслужби.

Водіїв просять враховувати тимчасові обмеження під час планування закордонних поїздок та обирати альтернативні шляхи. Найближчий до Устилуга «пасажирський» пункт пропуску «Долгобичув — Угринів». Там дозволено рух транспортних засобів масою до 7,5 тонн. З польського боку він розташований за 45 км.

Нагадаємо, ремонті роботи триватимуть до 30 листопада цього року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Устилуг
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На волинському пункті пропуску через ремонт - можливі черги
Сьогодні, 19:03
На Волині презентували додаток для пасажирських перевезень «Електронна автостанція». ФОТО
Сьогодні, 18:31
Захищаючи Україну, загинув військовослужбовець з Волині Євгеній Піндас
Сьогодні, 18:24
Чоботи труби vs ботфорти: коли і чому обирати саме труби
Сьогодні, 17:45
Підтвердили загибель воїна з Волині Івана Воронюка, який вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 17:10
Медіа
відео
1/8