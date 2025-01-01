На волинському пункті пропуску через ремонт - можливі черги





Повністю перекрити «червоний коридор» на пропускному пункті «Устилуг — Зосин» планують з 27 жовтня до 1 листопада, пише



З 3 до 8 листопада смуга руху буде перекрита частково.



Дізнатися про черги на пунктах пропуску можна через спеціальну карту Держмитслужби.



Водіїв просять враховувати тимчасові обмеження під час планування закордонних поїздок та обирати альтернативні шляхи. Найближчий до Устилуга «пасажирський» пункт пропуску «Долгобичув — Угринів». Там дозволено рух транспортних засобів масою до 7,5 тонн. З польського боку він розташований за 45 км.



Нагадаємо, ремонті роботи триватимуть до 30 листопада цього року.

