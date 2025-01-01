Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 25 жовтня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 25 жовтня



Хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці дощ, вдень без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.



Температура по області: вночі 4-9° тепла, вдень 7-12° тепла, в Луцьку вночі 6-8° тепла, вдень 10-12° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

