Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 25 жовтня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 25 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 25 жовтня

Хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці дощ, вдень без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.

Температура по області: вночі 4-9° тепла, вдень 7-12° тепла, в Луцьку вночі 6-8° тепла, вдень 10-12° тепла.

