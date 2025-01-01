Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 25 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 25 жовтня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 25 жовтня
Хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці дощ, вдень без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.
Температура по області: вночі 4-9° тепла, вдень 7-12° тепла, в Луцьку вночі 6-8° тепла, вдень 10-12° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 25 жовтня
Хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці дощ, вдень без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.
Температура по області: вночі 4-9° тепла, вдень 7-12° тепла, в Луцьку вночі 6-8° тепла, вдень 10-12° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Скільки коштує м'ясо на луцькому ринку
Сьогодні, 20:38
Як розмитнити товар з Китаю в Україні
Сьогодні, 20:26
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 25 жовтня
Сьогодні, 20:00
На волинському пункті пропуску через ремонт - можливі черги
Сьогодні, 19:03
На Волині презентували додаток для пасажирських перевезень «Електронна автостанція». ФОТО
Сьогодні, 18:31