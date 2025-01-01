Захищаючи Україну, загинув військовослужбовець з Волині Євгеній Піндас
Повідомили про загибель військовослужбовця з Волині - солдата Євгенія Піндаса.
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Військовий родом з Київщини, але сім'ю створив і проживав у Володимирі. Захиснику було лише 29 років, він місяць не дожив до свого ювілею. Молодий, мужній, ще міг би жити, працювати, продовжувати свій рід, але він обрав інший шлях - у важкий для своєї країни час, коли ворог посягнув на нашу землю, не вагаючись став на її захист", - йдеться в повідомленні.
Загинув Євген Олегович 22 жовтня під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку. Зазначається, що про час та дату похорону повідомлять згодом.
"Висловлюю щирі співчуття дружині - працівниці нашого Центру культурних послуг Аліні Назарчук, рідним та усім хто знав і любив Євгенія Піндаса. Вічна шана і пам'ять Герою України, що віддав своє життя за незалежність України!" - наголосив міський голова.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
