Економічний посланець путіна прибув до США для «офіційних» переговорів, - CNN
Сьогодні, 16:34
Фінансист та представник росії на переговорах зі США Кирило Дмитрієв прибув до Штатів для «офіційних» переговорів.
Про це пише CNN із посиланням на джерела, повідомляє Громадське.
Дмитрієв — генеральний директор «російського фонду прямих інвестицій», що перебуває під санкціями низки західних країн, зокрема США. Навесні стало відомо, що Вашингтон тимчасово зняв санкції, щоб Дмитрієв міг їздити на переговори з американцями.
Очікується, що посланець кремля зустрінеться з представниками адміністрації Дональда Трампа, «щоб продовжити обговорення відносин між США та росією».
Цей візит відбувається на тлі зростального розчарування США через відмову росії. Лише кілька днів тому Трамп оголосив про запровадження санкцій проти двох найбільших російських нафтових компаній — «Роснефти» та «Лукойлу». А також скасував заплановану зустріч з володимиром путіним в Угорщині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише CNN із посиланням на джерела, повідомляє Громадське.
Дмитрієв — генеральний директор «російського фонду прямих інвестицій», що перебуває під санкціями низки західних країн, зокрема США. Навесні стало відомо, що Вашингтон тимчасово зняв санкції, щоб Дмитрієв міг їздити на переговори з американцями.
Очікується, що посланець кремля зустрінеться з представниками адміністрації Дональда Трампа, «щоб продовжити обговорення відносин між США та росією».
Цей візит відбувається на тлі зростального розчарування США через відмову росії. Лише кілька днів тому Трамп оголосив про запровадження санкцій проти двох найбільших російських нафтових компаній — «Роснефти» та «Лукойлу». А також скасував заплановану зустріч з володимиром путіним в Угорщині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Економічний посланець путіна прибув до США для «офіційних» переговорів, - CNN
Сьогодні, 16:34
У Луцьку біля школи спіймали чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 16:08
У Жидичині провели в останню дорогу Героя Віктора Бондарука
Сьогодні, 16:04
Сьогодні росіяни вперше застосували авіабомби по Одещині, - ОВА
Сьогодні, 15:24
2500 доларів - за статус «багатодітного батька»: троє волинян переправляли чоловіків за кордон
Сьогодні, 15:04