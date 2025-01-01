Економічний посланець путіна прибув до США для «офіційних» переговорів, - CNN

Кирило Дмитрієв прибув до Штатів для «офіційних» переговорів.



Про це пише CNN із посиланням на джерела, повідомляє



Дмитрієв — генеральний директор «російського фонду прямих інвестицій», що перебуває під санкціями низки західних країн, зокрема США. Навесні стало відомо, що Вашингтон тимчасово зняв санкції, щоб Дмитрієв міг їздити на переговори з американцями.



Очікується, що посланець кремля зустрінеться з представниками адміністрації Дональда Трампа, «щоб продовжити обговорення відносин між США та росією».



Цей візит відбувається на тлі зростального розчарування США через відмову росії. Лише кілька днів тому Трамп оголосив про запровадження санкцій проти двох найбільших російських нафтових компаній — «Роснефти» та «Лукойлу». А також скасував заплановану зустріч з володимиром путіним в Угорщині.

