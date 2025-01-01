Економічний посланець путіна прибув до США для «офіційних» переговорів, - CNN

Економічний посланець путіна прибув до США для «офіційних» переговорів, - CNN
Фінансист та представник росії на переговорах зі США Кирило Дмитрієв прибув до Штатів для «офіційних» переговорів.

Про це пише CNN із посиланням на джерела, повідомляє Громадське.

Дмитрієв — генеральний директор «російського фонду прямих інвестицій», що перебуває під санкціями низки західних країн, зокрема США. Навесні стало відомо, що Вашингтон тимчасово зняв санкції, щоб Дмитрієв міг їздити на переговори з американцями.

Очікується, що посланець кремля зустрінеться з представниками адміністрації Дональда Трампа, «щоб продовжити обговорення відносин між США та росією».

Цей візит відбувається на тлі зростального розчарування США через відмову росії. Лише кілька днів тому Трамп оголосив про запровадження санкцій проти двох найбільших російських нафтових компаній — «Роснефти» та «Лукойлу». А також скасував заплановану зустріч з володимиром путіним в Угорщині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Економічний посланець путіна прибув до США для «офіційних» переговорів, - CNN
Сьогодні, 16:34
У Луцьку біля школи спіймали чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 16:08
У Жидичині провели в останню дорогу Героя Віктора Бондарука
Сьогодні, 16:04
Сьогодні росіяни вперше застосували авіабомби по Одещині, - ОВА
Сьогодні, 15:24
2500 доларів - за статус «багатодітного батька»: троє волинян переправляли чоловіків за кордон
Сьогодні, 15:04
Медіа
відео
1/8