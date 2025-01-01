У Жидичині провели в останню дорогу Героя Віктора Бондарука
Сьогодні, 16:04
У Жидичині попрощалися з Героєм Віктором Бондаруком.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Сьогодні, 24 жовтня, у Жидичинському Свято-Миколаївському монастирі попрощалися з полеглим на війні військовослужбовцем Бондаруком Віктором Олеговичем (14.08.1981 року народження).
Воїн загинув 14 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
