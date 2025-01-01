У Жидичині провели в останню дорогу Героя Віктора Бондарука

У Жидичині провели в останню дорогу Героя Віктора Бондарука
У Жидичині попрощалися з Героєм Віктором Бондаруком.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Сьогодні, 24 жовтня, у Жидичинському Свято-Миколаївському монастирі попрощалися з полеглим на війні військовослужбовцем Бондаруком Віктором Олеговичем (14.08.1981 року народження).

Воїн загинув 14 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
У Жидичині провели в останню дорогу Героя Віктора Бондарука
У Жидичині провели в останню дорогу Героя Віктора Бондарука
У Жидичині провели в останню дорогу Героя Віктора Бондарука
У Жидичині провели в останню дорогу Героя Віктора Бондарука
У Жидичині провели в останню дорогу Героя Віктора Бондарука
У Жидичині провели в останню дорогу Героя Віктора Бондарука
У Жидичині провели в останню дорогу Героя Віктора Бондарука
У Жидичині провели в останню дорогу Героя Віктора Бондарука

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, загиблий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Економічний посланець путіна прибув до США для «офіційних» переговорів, - CNN
Сьогодні, 16:34
У Луцьку біля школи спіймали чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 16:08
У Жидичині провели в останню дорогу Героя Віктора Бондарука
Сьогодні, 16:04
Сьогодні росіяни вперше застосували авіабомби по Одещині, - ОВА
Сьогодні, 15:24
2500 доларів - за статус «багатодітного батька»: троє волинян переправляли чоловіків за кордон
Сьогодні, 15:04
Медіа
відео
1/8