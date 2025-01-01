У Жидичині провели в останню дорогу Героя Віктора Бондарука

Віктором Бондаруком.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Сьогодні, 24 жовтня, у Жидичинському Свято-Миколаївському монастирі попрощалися з полеглим на війні військовослужбовцем Бондаруком Віктором Олеговичем (14.08.1981 року народження).



Воїн загинув 14 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Жидичині попрощалися з ГероємПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Сьогодні, 24 жовтня, у Жидичинському Свято-Миколаївському монастирі попрощалися з полеглим на війні військовослужбовцем Бондаруком Віктором Олеговичем (14.08.1981 року народження).Воїн загинув 14 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію