Поліція знайшла зниклу дівчину з Луцька

та зникла.



Про це у телеграмі повідомляє поліція Волині.



Як відомо, поліцейські розшукували 25-річну лучанку Дар’ю Мацюк. На щастя, сьогодні, 24 жовтня, стало відомо, що жінку розшукали, з нею все гаразд.



Ще 20 жовтня дівчина пішла із лікувального закладу, що у Рівненській області, та на звʼязок більше не виходила.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники поліції розшукали лучанку, яка вийшла з лікувального закладу на РівненщиніПро це у телеграмі повідомляє поліція Волині.Як відомо, поліцейські розшукували 25-річну лучанку Дар’ю Мацюк. На щастя, сьогодні, 24 жовтня, стало відомо, що жінку розшукали, з нею все гаразд.Ще 20 жовтня дівчина пішла із лікувального закладу, що у Рівненській області, та на звʼязок більше не виходила.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію