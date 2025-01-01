Поліція знайшла зниклу дівчину з Луцька
Сьогодні, 11:27
Працівники поліції розшукали лучанку, яка вийшла з лікувального закладу на Рівненщині та зникла.
Про це у телеграмі повідомляє поліція Волині.
Як відомо, поліцейські розшукували 25-річну лучанку Дар’ю Мацюк. На щастя, сьогодні, 24 жовтня, стало відомо, що жінку розшукали, з нею все гаразд.
Ще 20 жовтня дівчина пішла із лікувального закладу, що у Рівненській області, та на звʼязок більше не виходила.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє поліція Волині.
Як відомо, поліцейські розшукували 25-річну лучанку Дар’ю Мацюк. На щастя, сьогодні, 24 жовтня, стало відомо, що жінку розшукали, з нею все гаразд.
Ще 20 жовтня дівчина пішла із лікувального закладу, що у Рівненській області, та на звʼязок більше не виходила.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині бабуся пішла в ліс по гриби і зникла
Сьогодні, 12:06
Поліція знайшла зниклу дівчину з Луцька
Сьогодні, 11:27
Жінка з Донеччини, яка вижила, коли її родину розстріляли росіяни, розповіла про той день
Сьогодні, 11:11
Кремль готується до провалу доходів бюджету через санкції Трампа
Сьогодні, 10:51