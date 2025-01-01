Поліція знайшла зниклу дівчину з Луцька

Поліція знайшла зниклу дівчину з Луцька
Працівники поліції розшукали лучанку, яка вийшла з лікувального закладу на Рівненщині та зникла.

Про це у телеграмі повідомляє поліція Волині.

Як відомо, поліцейські розшукували 25-річну лучанку Дар’ю Мацюк. На щастя, сьогодні, 24 жовтня, стало відомо, що жінку розшукали, з нею все гаразд.

Ще 20 жовтня дівчина пішла із лікувального закладу, що у Рівненській області, та на звʼязок більше не виходила.

