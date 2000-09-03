Пішла з лікарні - і на звʼязок більше не виходила: розшукують безвісти зниклу 25-річну лучанку. ФОТО
Сьогодні, 12:44
Поліція Луцька розшукує безвісти зниклу 25-річну лучанку.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Луцькі оперативники встановлюють місцезнаходження Мацюк Дар’ї Валеріївни, 03.09.2000 року народження, жительки Луцька.
20 жовтня дівчина пішла із лікувального закладу, що у Рівненській області, та на звʼязок більше не виходила.
Прикмети: худорлява, зріст 165 см, русяве волосся нижче плечей, має татуювання на шиї у вигляді кита, на руці - татуювання у вигляді перевернутої вісімки.
"Якщо вам відомо, де може перебувати дівчина, просимо повідомити про це за телефонами: 0332-24-22-95, 09936335923, 0979190466 або 102", - наголошують у поліції.
