Пішла з лікарні - і на звʼязок більше не виходила: розшукують безвісти зниклу 25-річну лучанку. ФОТО

Поліція Луцька розшукує безвісти зниклу 25-річну лучанку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Луцькі оперативники встановлюють місцезнаходження, 03.09.2000 року народження, жительки Луцька.20 жовтня дівчина пішла із лікувального закладу, що у Рівненській області, та на звʼязок більше не виходила.худорлява, зріст 165 см, русяве волосся нижче плечей, має татуювання на шиї у вигляді кита, на руці - татуювання у вигляді перевернутої вісімки."Якщо вам відомо, де може перебувати дівчина, просимо повідомити про це за телефонами: 0332-24-22-95, 09936335923, 0979190466 або 102", - наголошують у поліції.