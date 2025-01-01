Російські війська убили у Краматорську журналістку та оператора
Сьогодні, 13:15
Унаслідок удару російського БпЛА «Ланцет» у Краматорську загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін. пише Громадське.
«З перших днів повномасштабного вторгнення рф вони висвітлювали ситуацію в області, розповідали правду про ворожі злочини, евакуацію цивільного населення, історії наших захисників. Вони працювали в найгарячіших точках Донеччини, були всюди завжди перші. Важко повірити, що це могло статись саме з ними… Це важка втрата для області та всіх нас», — написав Філашкін.
За даними Офісу генпрокурора, окупанти вдарили безпілотником по цивільному автомобілю.
Окрім двох загиблих відомо також про постраждалого. Колега Губанової та Кармазіна зазнав мінно-вибухової травми, осколкові поранення та відкритий перелом.
За цим фактом прокурори розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни, що призвело до загибелі людей.
За даними Національної спідки журналістів України, станом на 9 жовтня було відомо про 133 вбитих медійників від початку повномасштабного вторгнення рф. Серед них 10 медійників і медійниць — цивільних жертв та 104 представники й представниці медіа, які мобілізувалися для захисту України у лавах Сил оборони України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін. пише Громадське.
«З перших днів повномасштабного вторгнення рф вони висвітлювали ситуацію в області, розповідали правду про ворожі злочини, евакуацію цивільного населення, історії наших захисників. Вони працювали в найгарячіших точках Донеччини, були всюди завжди перші. Важко повірити, що це могло статись саме з ними… Це важка втрата для області та всіх нас», — написав Філашкін.
За даними Офісу генпрокурора, окупанти вдарили безпілотником по цивільному автомобілю.
Окрім двох загиблих відомо також про постраждалого. Колега Губанової та Кармазіна зазнав мінно-вибухової травми, осколкові поранення та відкритий перелом.
За цим фактом прокурори розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни, що призвело до загибелі людей.
За даними Національної спідки журналістів України, станом на 9 жовтня було відомо про 133 вбитих медійників від початку повномасштабного вторгнення рф. Серед них 10 медійників і медійниць — цивільних жертв та 104 представники й представниці медіа, які мобілізувалися для захисту України у лавах Сил оборони України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Полум'я охопило другий поверх: на Волині матір встигла вивести дітей з палаючого будинку та викликати рятувальників
Сьогодні, 14:06
Росія передала Україні тисячу тіл загиблих захисників
Сьогодні, 13:36
Російські війська убили у Краматорську журналістку та оператора
Сьогодні, 13:15
Пішла з лікарні - і на звʼязок більше не виходила: розшукують безвісти зниклу 25-річну лучанку. ФОТО
Сьогодні, 12:44
Як працює рембат волинської бригади ЗСУ: показали фото
Сьогодні, 12:30