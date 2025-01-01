Російські війська убили у Краматорську журналістку та оператора

Олена Губанова та оператор Євген Кармазін.



Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін. пише



«З перших днів повномасштабного вторгнення рф вони висвітлювали ситуацію в області, розповідали правду про ворожі злочини, евакуацію цивільного населення, історії наших захисників. Вони працювали в найгарячіших точках Донеччини, були всюди завжди перші. Важко повірити, що це могло статись саме з ними… Це важка втрата для області та всіх нас», — написав Філашкін.



За даними Офісу генпрокурора, окупанти вдарили безпілотником по цивільному автомобілю.



Окрім двох загиблих відомо також про постраждалого. Колега Губанової та Кармазіна зазнав мінно-вибухової травми, осколкові поранення та відкритий перелом.



За цим фактом прокурори розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни, що призвело до загибелі людей.



За даними Національної спідки журналістів України, станом на 9 жовтня було відомо про 133 вбитих медійників від початку повномасштабного вторгнення рф. Серед них 10 медійників і медійниць — цивільних жертв та 104 представники й представниці медіа, які мобілізувалися для захисту України у лавах Сил оборони України.

